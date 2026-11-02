Profesoru iz Banjaluke godina zatvora: Uzimao mito od studenata za prolaznu ocjenu

Veljko Đukić, nekadašnji profesor privatnog Univerziteta u Banjaluci, nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Banjaluci na godinu zatvora i novčanu kaznu od 6.000 KM zbog primanja mita od studenata.

Izvor: MONDO

U procesu, koji traje više od pet godina, Đukić je u dva navrata bio oslobođen optužbe. Međutim, oslobađajuće presude je ukinuo Vrhovni sud i postupak vratio na ponovno suđenje. Na kraju je promijenjeno i sudsko vijeće, te je u novom, trećem postupku, Đukić oglašen krivim za produženo krivično djelo primanja mita.

Optužnica je Đukića teretila da je u aprilu 2016. godine od studenata primao poklone i novac kako bi im dao prolaznu ocjenu na ispitu. U optužnici se navodilo da je profesor od studentica Ane G. i Dajane Š. tražio i uzeo mobilni telefon "samsung", a zatim im je u indeks i zapisnik s polaganja ispita upisao sedmice, iako nisu ni pristupile provjeri znanja, objavila je ATV.

Navodilo se i da je Đukić u istom mjesecu od Stefana T. tražio i uzeo 200 KM mita kako bi mu upisao prolaznu ocjenu na ispitu. U optužnici se navodilo da je student prethodno "pao" na ispitu, a da su plaćanje nakon toga dogovorili na hodniku fakulteta.

Takođe, na teret mu je stavljeno i da je od Edine S. tražio da mu za dva ispita da po 400 KM, na šta ona nije pristala.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

(Mondo)