logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Profesoru iz Banjaluke godina zatvora: Uzimao mito od studenata za prolaznu ocjenu

Profesoru iz Banjaluke godina zatvora: Uzimao mito od studenata za prolaznu ocjenu

Autor Dragana Božić Izvor atv
0

Veljko Đukić, nekadašnji profesor privatnog Univerziteta u Banjaluci, nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Banjaluci na godinu zatvora i novčanu kaznu od 6.000 KM zbog primanja mita od studenata.

Okružni sud Banjaluka Izvor: MONDO

U procesu, koji traje više od pet godina, Đukić je u dva navrata bio oslobođen optužbe. Međutim, oslobađajuće presude je ukinuo Vrhovni sud i postupak vratio na ponovno suđenje. Na kraju je promijenjeno i sudsko vijeće, te je u novom, trećem postupku, Đukić oglašen krivim za produženo krivično djelo primanja mita.

Optužnica je Đukića teretila da je u aprilu 2016. godine od studenata primao poklone i novac kako bi im dao prolaznu ocjenu na ispitu. U optužnici se navodilo da je profesor od studentica Ane G. i Dajane Š. tražio i uzeo mobilni telefon "samsung", a zatim im je u indeks i zapisnik s polaganja ispita upisao sedmice, iako nisu ni pristupile provjeri znanja, objavila je ATV.

Navodilo se i da je Đukić u istom mjesecu od Stefana T. tražio i uzeo 200 KM mita kako bi mu upisao prolaznu ocjenu na ispitu. U optužnici se navodilo da je student prethodno "pao" na ispitu, a da su plaćanje nakon toga dogovorili na hodniku fakulteta.

Takođe, na teret mu je stavljeno i da je od Edine S. tražio da mu za dva ispita da po 400 KM, na šta ona nije pristala.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mito Banjaluka profesor presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ