Prijedorska policija oduzela "nisan": Vozač iz Bužima vozio bez vozačke, sa lažnim tablicama i dugom od 16.000 KM

Pripadnici PU Prijedor oduzeli su automobil "nisan" od vozača S.S. iz Bužima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Policijske uprave Prijedor privremeno su 2. novembra 2026. godine oduzeli automobil marke „Nissan“ od vozača S.S. iz Bužima, nakon što su tokom redovne kontrole utvrdili niz težih prekršaja.

Prilikom zaustavljanja ustanovljeno je da je S.S. upravljao neregistrovanim vozilom na kojem su bile postavljene nepripadajuće registarske oznake, kao i da je vozilom upravljao prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom.

Uvidom u službene evidencije policijski službenici su utvrdili da je vozač iz Bužima višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te da njegov neplaćeni dug po osnovu ranije izrečenih novčanih kazni iznosi ukupno 16.000 KM.

Putničko motorno vozilo privremeno je oduzeto zbog opasnosti i bojazni da bi vozač na putevima mogao ponoviti prekršaj.

Protiv lica S.S. nadležnom sudu biće proslijeđen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka radi sankcionisanja utvrđenih nezakonitosti.