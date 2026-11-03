logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijedorska policija oduzela "nisan": Vozač iz Bužima vozio bez vozačke, sa lažnim tablicama i dugom od 16.000 KM

Prijedorska policija oduzela "nisan": Vozač iz Bužima vozio bez vozačke, sa lažnim tablicama i dugom od 16.000 KM

Autor Haris Krhalić
0

Pripadnici PU Prijedor oduzeli su automobil "nisan" od vozača S.S. iz Bužima.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Policijske uprave Prijedor privremeno su 2. novembra 2026. godine oduzeli automobil marke „Nissan“ od vozača S.S. iz Bužima, nakon što su tokom redovne kontrole utvrdili niz težih prekršaja.

Prilikom zaustavljanja ustanovljeno je da je S.S. upravljao neregistrovanim vozilom na kojem su bile postavljene nepripadajuće registarske oznake, kao i da je vozilom upravljao prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom.

Uvidom u službene evidencije policijski službenici su utvrdili da je vozač iz Bužima višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te da njegov neplaćeni dug po osnovu ranije izrečenih novčanih kazni iznosi ukupno 16.000 KM.

Putničko motorno vozilo privremeno je oduzeto zbog opasnosti i bojazni da bi vozač na putevima mogao ponoviti prekršaj.

Protiv lica S.S. nadležnom sudu biće proslijeđen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka radi sankcionisanja utvrđenih nezakonitosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

PU Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ