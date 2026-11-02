Izrečene presude u predmetu ”Golub”: Za šverc marihuane sedmorka dobila 57 godina zatvora i 210.000 KM kazne

Sud BiH osudio je sedmoricu optuženih iz akcije ”Golub” na ukupno 57 godina zatvora zbog međunarodnog krijumčarenja velikih količina marihuane koji su dogovarali preko aplikacije ”Skaj”.

Izvor: MONDO



Prvooptuženi Dragan Gajić (49) osuđen je na 15 godina zatvora i novčanu kaznu od 100.000 KM. Vlatko Blašević (51) osuđen je na osam godina i 40.000 KM, Nikola Jovančić (36) dobio je osam godina zatvora i 30.000 KM novčane kazne, dok je Žarko Joknić (49) osuđen na sedam godina zatvora i 10.000 KM.

Policijski službenik Granične policije BiH Šaban Kudo (57) osuđen je na šest godina i osam mjeseci zatvora i 10.000 KM. Blaženko Rašević (48) dobio je šest i po godina zatvora i 10.000 KM, dok je Selvedin Selimović (50) osuđen na šest godina zatvora i 10.000 KM, saznaje ATV.

Akciju ”Golub” 2022. godine sprovela je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Tužilaštvom BiH. Optuženima je teret stavljeno da su kao organizovana kriminalna grupa prokrijumčarili najmanje 3,7 tona marihuane iz Crne Gore u BiH.

Izvor: MONDO

Krijumčarili 3,7 tona marihuane

Prema optužnici grupa je djelovala od 2019. do 2022. godine. Šverc drogom dogovarali su preko aplikacije ”Skaj”, a na čelu je bio prvooptuženi Gajić.

”Droga je u BiH najčešće krijumčarena na području opštine Gacko, a optuženi pripadnik Granične policije BiH tereti se da je koruptivnim djelovanjem, za novčane naknade, pomagao pripadnicima organizovane kriminalne grupe tako što je vršio osmatranje, izviđanje i dojavljivanje o kretanju pripadnika Granične policije BiH kako bi optuženi mogli nesmetano, izvan graničnih prelaza, izvršiti krijumčarenje droge”, saopštilo je ranije Tužilaštvo BiH.

Pronađeno 1.200 kilograma ”skanka”

Pojašnjavaju da je droga, nakon ”uvoza” u BiH, skladištena i dalje transportovana radi krijumčarenja na područje Hrvatske i dalje prema zemaljama Evropske unije.

”Prema prikupljenim dokazima, optuženi su prokrijumčarili najmanje oko 3.700 kilograma ”marihuane-skank”, od čega je oko 1.200 kilograma pronađeno i oduzeto u odvojenim akcijama. Na taj način su stekli nezakonitu imovinsku korist od najmanje 554.850 evra, odnosno oko 1.081.957 KM”, navodilo se saopštenju.

Osim za neovlašteni promet drogom pojedinci je na teret stavljeno primanja i davanja dara ili drugih oblika koristi, kao i krivična djela paljevine i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

(Mondo)