Saobraćajna nezgoda na brzoj cesti prema Laktašima, otežan saobraćaj

Na brzoj cesti iz pravca Banjaluke prema Laktašima, neposredno prije isključenja za Zalužane, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala najmanje dva vozila.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema informacijama vozača sa lica mjesta formirala je kolona vozila.

Vozačima se apeluje na oprez zbog kiše i mokrog kolovoza, te im se savjetuje da kao alternativni pravac koriste staru cestu kako bi izbjegli gužvu i dodatno zadržavanje.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o visini pričinjene materijalne štete. Više detalja o uzrocima ove nezgode biće poznato nakon što policija obavi uviđaj.