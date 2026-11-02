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Saobraćajna nezgoda na brzoj cesti prema Laktašima, otežan saobraćaj

Saobraćajna nezgoda na brzoj cesti prema Laktašima, otežan saobraćaj

Autor Dušan Volaš
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Na brzoj cesti iz pravca Banjaluke prema Laktašima, neposredno prije isključenja za Zalužane, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala najmanje dva vozila.

Saobraćajna nezgoda na brzoj cesti prema Laktašima Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema informacijama vozača sa lica mjesta formirala je kolona vozila.

Vozačima se apeluje na oprez zbog kiše i mokrog kolovoza, te im se savjetuje da kao alternativni pravac koriste staru cestu kako bi izbjegli gužvu i dodatno zadržavanje.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o visini pričinjene materijalne štete. Više detalja o uzrocima ove nezgode biće poznato nakon što policija obavi uviđaj.

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Tagovi

brza cesta saobraćajka zalužani udes

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