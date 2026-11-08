Pored Dejana Šoškića, ova poznata žena je favorit za novog premijera Srbije: Polymarket objavio iznenađujuće prognoze

Najnovije procjene na svjetskoj platformi Polymarket izdvojile su dva favorita za mjesto predsjednika nove Vlade Srbije.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/Michal Sanca/Shutterstock/Insajder TV Youtube printscreen

Dejan Šoškić, kandidat na Studentskoj listi i Ivanka Popović, bivša rektorka Beogradskog univerziteta imaju najveće šanse da budu na čelu nove Vlade Srbije, pokazuju najnovije prognoze svjetske platforme i najveće berze "Polymarket".

Prema toj platformi, Šoškić ima 42 odsto šansi da bude novi premijer, a Popović 38 procenata.

Na trećem mjestu je Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi sa devet odsto dok se Radomiru Saičiću daje osam procenata šansi.

Izvor: Polymarket.com/Printscreen

Zanimljivo da prema Polymarket-u Aleksandar Vučić, nosilac SNS liste koja je izgubila na vanrednim parlamentarnim izborima, i dalje ima određene šanse da bude predsjednik nove Vlade Srbije.

Na listi potencijalnih premijera još se nalaze i Vladan Đokić, rektor Beogradskog univerziteta i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji. Obojica imaju po jedan odsto šansi, prema Polymarket-u.

(Mondo)