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Tragedija na auto-putu kod Zagreba: Poginuli državljani Crne Gore i Hrvatske, 33 povrijeđenih

Tragedija na auto-putu kod Zagreba: Poginuli državljani Crne Gore i Hrvatske, 33 povrijeđenih

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Crnogorski državljanin i jedan hrvatski državljanin poginuli su u prevrtanju autobusa na auto-putu kod Ivanić Grada, potvrđeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske za RTL.

Dvije osobe poginule u prevrtanju autobusa kod Zagreba, 33 povrijeđenih Izvor: Granični prijelaz Maljevac

Privremena otpravnica poslova u Ambasadi Srbije u Hrvatskoj Dejana Peruničić rekla je da dvije osobe poginule u prevrtanju autobusa nisu državljani Srbije i izrazila zahvalnost svim hrvatskim službama koje su pružile pomoć unesrećenima.

Ona je obišla povrijeđene građane u Kliničkoj bolnici Dubrava, a posjetiće i one koji su smješteni u KBC-u Zagreb i drugim bolnicama.

"Svi povrijeđeni su dobro zbrinuti u zagrebačkim bolnicama", dodala je Peruničićeva.

Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom o saobraćajnoj nesreći. Tom prilikom izrazili su žaljenje zbog dvije osobe koje su izgubile život.

"Nastavićemo saradnju u vezi sa svim pitanjima o saobraćajnoj nesreći, kao i o brizi o povrijeđenima", poručio je Plenković.

Dva lica su poginula, šest je teško povrijeđeno, a 27 je zadobilo lakše povrede u jutrošnjem prevrtanju autobusa "Niš ekspresa" na auto-putu kod Ivanić Grada, u pravcu Zagreba.

(Mondo)

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nesreća autobus Hrvatska

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