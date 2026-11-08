logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi snimci jezivog sudara vozova u Egiptu: Vagoni izletjeli iz šina, više od 120 ljudi u bolnicama (Video)

Prvi snimci jezivog sudara vozova u Egiptu: Vagoni izletjeli iz šina, više od 120 ljudi u bolnicama (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Željeznički saobraćaj južno od Kaira potpuno je obustavljen nakon sudara dva voza, u kojem je mašinovođa izgubio život, a više od 120 putnika zbrinuto u obližnjim bolnicama sa povredama.

Prvi snimci jezivog sudara vozova u Egiptu Izvor: X/WeatherMonitors/nexta_tv

Najmanje 120 osoba povrijeđeno je, a mašinovođa je poginuo u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza, nedaleko od Kaira.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva voza, nakon čega su četiri vagona putničke kompozicije iskliznula iz šina. Pojedini lokalni mediji prenose da broj povrijeđenih prelazi i 150.

Na teren je odmah upućeno 50 ekipa Hitne pomoći, civilna zaštita i bezbjednosne snage, dok su dizalice angažovane na raščišćavanju pruge.

Povrijeđeni su transportovani u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, a zdravstvene ustanove u Gizi stavljene su u stanje pripravnosti.

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je hitnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti sudara, dok je željeznički saobraćaj u tom dijelu zemlje do daljeg obustavljen.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

voz nesreća Egipat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ