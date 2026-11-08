Prvi snimci jezivog sudara vozova u Egiptu: Vagoni izletjeli iz šina, više od 120 ljudi u bolnicama (Video)

Željeznički saobraćaj južno od Kaira potpuno je obustavljen nakon sudara dva voza, u kojem je mašinovođa izgubio život, a više od 120 putnika zbrinuto u obližnjim bolnicama sa povredama.

Izvor: X/WeatherMonitors/nexta_tv

Najmanje 120 osoba povrijeđeno je, a mašinovođa je poginuo u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza, nedaleko od Kaira.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva voza, nakon čega su četiri vagona putničke kompozicije iskliznula iz šina. Pojedini lokalni mediji prenose da broj povrijeđenih prelazi i 150.

Four train carriages have overturned in a major derailment, with up to 150 injuries reported and more than 50 ambulances dispatched to the scene in Giza, Egypt. https://t.co/PMGZobDwl7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors)November 8, 2026

Na teren je odmah upućeno 50 ekipa Hitne pomoći, civilna zaštita i bezbjednosne snage, dok su dizalice angažovane na raščišćavanju pruge.

Povrijeđeni su transportovani u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, a zdravstvene ustanove u Gizi stavljene su u stanje pripravnosti.

Four train carriages derailed in the city of El-Ayyat in northern Egypt. At least 140 people were injured. https://t.co/G8tR8glDes — NEXTA (@nexta_tv)November 8, 2026

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je hitnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti sudara, dok je željeznički saobraćaj u tom dijelu zemlje do daljeg obustavljen.

(Mondo)