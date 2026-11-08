Amerikanci otvorili vatru na brod kod Irana: Posadi naredili da se skloni, pa ispalili projektile (Video)

Američka vojska napala je i projektilima onesposobila trgovački brod u Omanskom zalivu, tvrdeći da je posada ignorisala upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu Irana.

Izvor: X/@CENTCOM

Američka vojska napala je i onesposobila trgovački brod u Omanskom zalivu nakon što je njegova posada, prema tvrdnjama američke vojske, ignorisala ponovljena upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu Irana.

Napad se dogodio juče, a američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je vojni avion preciznim projektilima pogodio krmeni dio teretnog broda M/V Huda, koji plovi pod zastavom Sent Kitsa i Nevisa.

Posadi naredili da napusti dio broda, pa otvorili vatru

Prema saopštenju CENTCOM-a, brod je prethodno pristao u iransku luku, a zatim pokušao da napusti regionalne vode. Američke snage tvrde da je posada više puta ignorisala upozorenja i pokušala da prekrši blokadu.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port.Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM)November 7, 2026

Prije napada američka vojska je naredila članovima posade da se udalje iz dijelova broda koji će biti pogođeni. Nakon toga, vojni avion je otvorio vatru i onesposobio plovilo.

Američka vojska objavila je i snimak napada. Za sada nije poznato ima li povrijeđenih među članovima posade, niti kolika je ukupna šteta na brodu.

Amerikanci tvrde da su već onesposobili pet trgovačkih brodova

Napad je dio američke pomorske blokade Irana, koja traje od jula. Vašington blokadom nastoji da ograniči iranski izvoz nafte i drugu pomorsku trgovinu.

CENTCOM tvrdi da su američke snage od jula preusmjerile 147 trgovačkih brodova čije su posade postupile po njihovim naređenjima, dok su pet brodova koji su odbili da poslušaju upozorenja onesposobili.

Američka vojska takođe tvrdi da je uništila deset iranskih tankera povezanih sa mrežom za prevoz nafte koju kontroliše Iranska revolucionarna garda.

Prema američkim procjenama, blokadom je Iran do sada spriječen u izvozu sirove nafte vrijedne više od 25 milijardi dolara.

Napad dan nakon novih američkih udara na Iran

Novi incident dogodio se u trenutku ponovo zaoštrenih odnosa Vašingtona i Teherana. Američki predsjednik Donald Tramp u petak je potvrdio da su američke snage izvele nove ograničene napade na Iran, gađajući iranski sistem protivvazdušne odbrane.

Tramp je posljednjih nedjelja više puta zaprijetio novom velikom vojnom operacijom protiv Irana, dok je Teheran upozorio da bi na američke napade mogao da odgovori udarima na infrastrukturu u državama Persijskog zaliva.

Američka vojska juče je najavila i formiranje posebne jedinice koja će pokušati da spriječi transport naprednog naoružanja, tehnologije dvostruke namjene i robe pod sankcijama preko iranskih kopnenih granica i Kaspijskog jezera.

Napetosti dodatno povećavaju incidenti u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih prolaza za svjetsku trgovinu naftom. Iranska revolucionarna garda juče je objavila da su dva tankera naletjela na mine nakon što su, prema njenim tvrdnjama, plovila nedozvoljenim rutama. Te tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene.

(Mondo.rs)