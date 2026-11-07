Evropa na mogućem nišanu: Iran ukinuo ograničenje dometa balističkih raketa

Iranska revolucionarna garda potvrdila je da više ne važi ograničenje za njihove balističke rakete, čime se otvara prostor za gađanje znatno udaljenijih ciljeva.

Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press / Profimedia

Iranska revolucionarna garda objavila je danas da je ukinula dosadašnje ograničenje dometa svojih balističkih raketa na 2.000 kilometara. Ova odluka otvara mogućnost razvoja naoružanja koje bi moglo da pogodi znatno udaljenije ciljeve, uključujući veći dio Evrope.

Portparol Revolucionarne garde, general Hosein Mohebi, na konferenciji za novinare u Teheranu potvrdio je da Iran više ne smatra ograničenje dometa svojih projektila obavezujućim.

"To ograničenje je za nas ukinuto", rekao je Mohebi.

On je dodao da će Iran svoje sposobnosti pokazati u praksi, umjesto da o njima samo govori. Pritom nije otkrio da li Iran već posjeduje raketekoje mogu da dosegnu razdaljine veće od 2.000 kilometara.

Šta to znači za Evropu?

Iran je dosad tvrdio da dobrovoljno ograničava domet svojih balističkih raketa na 2.000 kilometara. Takvi projektili već mogu da dosegnu Izrael, američke vojne baze na Bliskom istoku, cijelo Arabijsko poluostrvo, kao i dijelove Grčke i Balkana.

Ukidanje ograničenja znači da Teheran više ne isključuje razvoj projektila znatno većeg dometa, koji bi potencijalno mogli da ugroze i ciljeve dublje u Evropi.

Ipak, zasad nema potvrde da Iran raspolaže takvim oružjem. Prema dostupnim informacijama, nije poznato da Teheran posjeduje operativne balističke rakete dometa većeg od 2.000 kilometara.

Američki zvaničnici ranije su upozoravali da bi tehnologija koju Iran koristi u svom svemirskom programu mogla da se upotrebi za razvoj interkontinentalnih balističkih raketa.

Iranski vrhovni vođa zapretio SAD i Izraelu

Današnja objava dolazi nekoliko dana nakon što je iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamenej, upozorio da će Iran na svaku prijetnju Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela odgovoriti bez geografskih ograničenja.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, Hamenej je naredio i ažuriranje spiska mogućih vojnih meta kako bi se obuhvatila američka i izraelska imovina.

Mohebi je poručio da Iran u mogućem sukobu može da napadne protivnika na neočekivanom mestu i tako ozbiljno oslabi njegove kapacitete.

Ova poruka stiže u trenutku rastućeg straha od novog velikog sukoba Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Državama. Ukidanjem dosadašnjeg ograničenja Teheran šalje jasnu poruku da u budućem ratu ne namjerava unaprijed da limitira udaljenost ciljeva koje bi mogao da gađa.

(Mondo.rs)