Toplije vrijeme stiže u Srpsku, ali kiša ne odustaje: Evo šta nas očekuje do četvrtka

Republiku Srpsku do četvrtka očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, uz padavine izraženije na jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Oblačno, ali toplije biće u utorak, 10. novembra, kada se očekuju i sunčani periodi, ali će postepeno naoblačenje prvo na jugu i zapadu donijeti kišu, a do kraja dana i u većinu predjela.

Uveče i naredne noći na jugu se očekuju jače padavine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu do 11, a dnevna od 11 do 18, u višim predelima od osam stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno vrijeme uz kraće sunčane periode i povremenu slabu kišu očekuje se i u srijedu, 11. novembra. Kiša će biti jača ujutru na jugu, a tokom dana slaba i povremena.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 18, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Toplije i vjetrovito biće u četvrtak, 12. novembra. Na jugu i zapadu padaće kiša, a u ostalim predjelima biće suvo uz sunčane periode.

Uveče i naredne noći kiša će zahvatiti većinu predjela, a na jugu će biti obilnijih padavina.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 15, a dnevna od 16 do 23, u višim predelima od 12 stepeni Celzijusovih.

(Srna)