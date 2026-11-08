Stravična željeznička nesreća u Egiptu: Najmanje 120 povrijeđenih, poginuo mašinovođa (Foto)

Četiri vagona putničkog voza iskliznula su iz šina poslije sudara u blizini Kaira, poginuo je mašinovođa, a više od 120 ljudi je povrijeđeno.

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Najmanje 120 osoba povrijeđeno je danas kada su četiri vagona putničkog voza iskliznula iz šina u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza prilikom sudara sa drugim vozom, nedaleko od Kaira, javljaju lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u oblasti Al Ajat, nakon čega je na mjesto incidenta upućeno 50 ambulantnih vozila, ekipe civilne zaštite i bezbjednosne snage, prenosi Galf njuz, prenosi agencija Tačno.

Povrijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, dok su bolnice u Gizi stavljene u stanje pripravnosti kako bi mogle da zbrinu povrijeđene. Kako javlja Al Arabija, mašinovođa je poginuo u nesreći.

NOW - A train has derailed in El Ayyat, Giza, Egypt injuring up to 150. https://t.co/rhIlPwiXfw — Confidential Post (@C_Post_News)November 8, 2026

Ministarstvo zdravlja je u početku na mjesto nesreće poslalo 20 ambulantnih vozila, ali je njihov broj povećan na 50 nakon što je postalo jasno da je broj povrijeđenih veći od prvih procjena.

Pojedini mediji u Egiptu objavili su da je broj povrijeđenih veći od 150. Ekipe civilne zaštite, bezbjednosne snage i Hitne pomoći izašle su na mjesto nesreće, dok su angažovane i dizalice za uklanjanje vagona koji su iskliznuli iz šina i raščišćavanje pruge.

ÉGYPTE – UN TRAIN DÉRAILLE ET SE RENVERSE : AU MOINS 3 MORTS ET PLUS DE 100 BLESSÉSUn grave accident ferroviaire s’est produit dans la région de Marsa Matruh, en Égypte.Selon les premières informations, un train de voyageurs a déraillé, provoquant le renversement de deux wagons.Le bilan provisoire fait état d’au moins trois morts et de plus de 100 blessés.Des équipes de secours et plusieurs ambulances ont été mobilisées sur place pour prendre en charge les victimes.Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’accident. — Dav️ (@dav214840)November 8, 2026

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o uzrocima nesreće i naložilo policiji da sprovede potrebne provjere i ispita svjedoke i povrijeđene putnike.

Okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju, a željeznički saobraćaj u tom regionu i dalje je u prekidu.

(Mondo.rs)