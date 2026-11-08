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Stravična željeznička nesreća u Egiptu: Najmanje 120 povrijeđenih, poginuo mašinovođa (Foto)

Stravična željeznička nesreća u Egiptu: Najmanje 120 povrijeđenih, poginuo mašinovođa (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Četiri vagona putničkog voza iskliznula su iz šina poslije sudara u blizini Kaira, poginuo je mašinovođa, a više od 120 ljudi je povrijeđeno.

željeznička nesreća u Egiptu Izvor: Shutterstock

Najmanje 120 osoba povrijeđeno je danas kada su četiri vagona putničkog voza iskliznula iz šina u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza prilikom sudara sa drugim vozom, nedaleko od Kaira, javljaju lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u oblasti Al Ajat, nakon čega je na mjesto incidenta upućeno 50 ambulantnih vozila, ekipe civilne zaštite i bezbjednosne snage, prenosi Galf njuz, prenosi agencija Tačno.

Povrijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, dok su bolnice u Gizi stavljene u stanje pripravnosti kako bi mogle da zbrinu povrijeđene. Kako javlja Al Arabija, mašinovođa je poginuo u nesreći.

Ministarstvo zdravlja je u početku na mjesto nesreće poslalo 20 ambulantnih vozila, ali je njihov broj povećan na 50 nakon što je postalo jasno da je broj povrijeđenih veći od prvih procjena.

Pojedini mediji u Egiptu objavili su da je broj povrijeđenih veći od 150. Ekipe civilne zaštite, bezbjednosne snage i Hitne pomoći izašle su na mjesto nesreće, dok su angažovane i dizalice za uklanjanje vagona koji su iskliznuli iz šina i raščišćavanje pruge.

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o uzrocima nesreće i naložilo policiji da sprovede potrebne provjere i ispita svjedoke i povrijeđene putnike.

Okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju, a željeznički saobraćaj u tom regionu i dalje je u prekidu.

(Mondo.rs)

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Egipat željeznica voz nesreća

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