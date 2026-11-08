Uhapšeni predsjednik opštine Inđija i direktor JP "Inđija put": Oglasilo se Tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu iznijelo je detalje akcije u kojoj su uhapšeni Marko Gašić, Uroš Trifunović i još četiri osobe.

Izvor: Youtube/RTV Info/Dnevnik

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavještava javnost da je dana 8.11.2026. godine, u saradnji sa UKP Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad, na osnovu naloga Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeno ukupno 6 osumnjičenih, dok se za jednim osumnjičenim intenzivno traga.

Uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsjednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP Inđija put. Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor Inđija puta, Uroš Trifunović.

Osumnjičeni M.G. i U.T. se terete zbog osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. za pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog djela, dok osumnjičena T.J. zbog osnova sumnje da je izvršila krivično djelo pranje novca.

"U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.G. i U.T., kao direktori javnog preduzeća "Inđija put" Inđija, u periodu od 2023. do 2025. godine, iskoristili svoj službeni položaj i omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove obilježavanja i postavljanja saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, u kojima je unaprijed dogovoren ponuđač, te suprotno kriterijumima javne nabavke zaključili ugovore sa izabranim ponuđačem i naložili isplatu novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 26.961.059,30 dinara za ugovorene radove, iako su znali da ti radovi nisu izvedeni", saopšteno je iz tužilaštva:

"Osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. terete da su im u tome pomogli sačinjavanjem, potpisivanjem i ovjerom tehničke dokumentacije neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena navedena isplata, a osumnjičena T.J. da je držala novac koji je isplaćen na osnovu fiktivnih faktura o navodno izvršenom prometu građevinske usluge, iako je znala da novac potiče od kriminalne djelatnosti.

Na osnovu odobrenja Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima M.G., U.T., Đ.V., Đ.D., D.M. i T.J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu."

(Mondo.rs)