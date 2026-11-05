Nova hapšenja u Srbiji: Priveden i šef pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu

Milan Vuković, v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice, uhapšen je u Beogradu tokom akcije MUP-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Milan Vuković Baka (48), v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu, kako mediji saznaju, uhapšen je juče u prijestonici.

Vuković se nalazi među grupom policijskih službenika koji su privedeni u opsežnoj akciji Sektora unutrašnje kontrole MUP-a, a među kojima je i direktor Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić (47).

"Krivično delo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1.00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne", navodi se u saopštenju.

Pretresali mu kancelariju zbog Kričkovog telefona

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo da su policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije, u okviru zahtjeva za prikuljanje obavještenja, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije tog tužilaštva ušli u prostorije Okružnog zatvora u Beogradu u cilju provere navoda anonimne krivične prijave da pritvoreno lice, osumnjičeni bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak posjeduje mobilni telefon.

"Policiji je, pored ostalog, naloženo da izvrši pregled prostorija u kojima boravi osumnjičeni M.K. u Okružnom zatvoru u Beogradu.

Takođe je naloženo da izvrši pregled kancelarije koju koristi v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu M.V.", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, ukoliko kod pomenutih lica budu pronađeni mobilni telefoni, naloženo je njihovo oduzimanje uz potvrdu o oduzetim stvarima.

"Radnje se preduzimaju u pravcu utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti", saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kričku je juče određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju "Senjak" i zlostavljao jednog osumnjičenog.

(Kurir/MONDO)