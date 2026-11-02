Hapšenja u Srbiji: Prebivališta građanima BiH za birački spisak, pa prevoz službenim autom u "Ćacilend"

U Malom Zvorniku uhapšeno šest službenika zbog sumnje da su uz novac omogućavali fiktivne prijave građanima BiH u zamjenu za glasove na izborima.

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Pripadnici Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su šest osoba osumnjičenihza malverzacije sa prijavama prebivališta i zloupotrebu službenog položaja u Malom Zvorniku.

Prema saopštenju tužilaštva, uhapšeni G.R., M.O. i F.DŽ. sumnjiče se za krivično djelo trgovina uticajem, dok se licima T.J., N.T., B.I. i M.O. na teret stavlja zloupotreba službenog položaja.

Istraga i prikupljena dokumentacija ukazuju na postojanje osnova sumnje da su osumnjičeni, u periodu od aprila do jula 2025. godine, kao službena lica zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik i tamošnjoj Policijskoj stanici, posredovali i uz novčanu naknadu omogućavali licima sa teritorije Bosne i Hercegovine fiktivnu prijavu prebivališta u zamjenu za glasanje na izborima.

Prema nalazima tužilaštva, to je rađeno tako što su u službene zabilješke o izvršenoj terenskoj provjeri unosili neistinite podatke o mjestu stanovanja tih lica. Zloupotreba opštinskih vozila za odlaske u Pionirski parkPored izbornih malverzacija sa biračkim spiskovima i fiktivnim prebivalištima, istragom je obuhvaćeno i nezakonito korišćenje javnih resursa.

Osumnjičeni M.O. tereti se da je tokom aprila i maja 2025. godine službena vozila opštine koristio za privatna putovanja iz Malog Zvornika u Beograd, radi boravka u Pionirskom parku, poznatom pod nazivom „Ćacilend“, a koje radnje nisu bile u vezi sa redovnim službenim dužnostima.

Istovremeno, B.I. je osumnjičen da je ovjeravao putne naloge za korišćenje službenih vozila iako u njima nisu bili navedeni svrha i opis posla, kao ni vrijeme polaska i povratka.Nakon lišenja slobode, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu odredilo je zadržavanje do 48 časova za svih šest lica, nakon čega će osumnjičeni uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje kod postupajućeg tužioca.