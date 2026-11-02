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Sumnjiče se da su iz trezora iznijeli 750 miliona KM: Pored Macure zadržane još dvije osobe, oglasio se JTOK

Sumnjiče se da su iz trezora iznijeli 750 miliona KM: Pored Macure zadržane još dvije osobe, oglasio se JTOK

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Po nalogu JTOK-a uhapšeni su odgovorno lice „Alta banke” Davor Macura i dvoje zaposlenih u trezoru, zbog sumnje da su neovlašćeno izneli gotovinu i pribavili korist od oko 750 miliona KM.

Kako je iznijeto 45 milijardi dinara iz Alta banke: Uhapšeni šefovi trezora Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa policijskim službenicima UKP, SBPOK i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, danas su lišena slobode tri lica i to odgovorno lice "Alta banke" a.d. Beograd, D.M. (Davor Macura), direktor Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom "Alta banke" a.d. G.M. i saradnik za trezorsko poslovanje "Alta banke" a.d. I.P.

Dana 31. oktobra i 01. novembra 2026. godine u prostorijama "Alta banke" a.d., po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal izvršeni su pretresi u prostorijama "Alta banke" a.d. i stambenom prostoru osumnjičenog D.M. Pretresom prostorija "Alta banke" a.d., izvršen je popis gotovog novca u trezoru.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Za osumnjičenog D.M. postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl 227 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ, dok su ostali osumnjičeni pomogli u izvršenju navedenog krivičnog djela.

Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.M. u prethodnom periodu do 31. 10. 2026. godine, izvršio naprijed navedeno krivično djelo, tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela pomogli osumnjičeni G.M. i I.P., kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrijednostima u trezoru "Alta banke" a.d., tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo", prilikom kojih je D.M. iz istog iznosio novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara (750 miliona KM).

Osumnjičenim licima određena je mjera zadržavanja u trajanju od 48 sati. U narednom periodu će ova lica biti saslušana u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

O svim preduzetim mjerama i aktivnostima u ovom predmetu, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal će blagovremeno informisati javnost.

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