logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šuput: Situacija sa Alta bankom ne utiče na Srpsku

Šuput: Situacija sa Alta bankom ne utiče na Srpsku

Autor Dušan Volaš
0

Klijenti Adiko banke ne treba da imaju bilo kakvu bojazan zbog situacije sa Alta bankom, rekao je direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput.

srđan šuput.jpg Izvor: Screenshot

"Bili su planovi za Adiko banku, ali sve što se dešava sa Alta bankom u Srbiji, nema uticaj na Adiko banku. Rajfajzen je preuzeo Adiko u Beču i samim tim sve banke u našem regionu. Bio je plan da ne zadrže banke u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. Od momenta oduzimanje dozvole za rad Alta grupaciji, sve pada u vodu. Rajfajzen je vlasnik i taj proces i dalje traje", pojasnio je Šuput u gostovanju RTRS-u.

Naveo da dalje odluke donosi Rajfajzen banka, ali da moraju dobiti saglasnost supervizora.

"Nikakav uticaj neće imati na Srpsku to što se dešava sa Alta bankom u Srbiji", naveo je Šuput.

Istakao je da se stabilnost mora sačuvati i da je to uloga regulatora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Agencija za bankarstvo RS banka banke Alta banka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ