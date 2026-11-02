Šuput: Situacija sa Alta bankom ne utiče na Srpsku

Klijenti Adiko banke ne treba da imaju bilo kakvu bojazan zbog situacije sa Alta bankom, rekao je direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput.

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"Bili su planovi za Adiko banku, ali sve što se dešava sa Alta bankom u Srbiji, nema uticaj na Adiko banku. Rajfajzen je preuzeo Adiko u Beču i samim tim sve banke u našem regionu. Bio je plan da ne zadrže banke u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. Od momenta oduzimanje dozvole za rad Alta grupaciji, sve pada u vodu. Rajfajzen je vlasnik i taj proces i dalje traje", pojasnio je Šuput u gostovanju RTRS-u.

Naveo da dalje odluke donosi Rajfajzen banka, ali da moraju dobiti saglasnost supervizora.

"Nikakav uticaj neće imati na Srpsku to što se dešava sa Alta bankom u Srbiji", naveo je Šuput.

Istakao je da se stabilnost mora sačuvati i da je to uloga regulatora.