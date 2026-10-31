Glavna urednika magazina "Biznis" i "Ekonometar" Radojka Nikolić smatra da je stečaj Alta banke veliki potres za finansijski sistem Srbije.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Slučaj Alta banke kojoj je danas Narodna banka Srbije (NBS) oduzela dozvolu za rad podigla je javnost u Srbiji na noge. Dok Udruženje banaka Srbije tvrdi da nije ugrožen finansijski sistem Srbije, glavna i odgovorna urednica magazina "Biznis" i "Ekonometar" Radojka Nikolić ima drugačije viđenje situacije koje je objasnila u razgovoru za "RTS".

"Ko trenutno želi da podigne novac iz Alta banke, neće moći. Već je saopšteno da ona praktično ulazi u stečaj.

Klijenti će uskoro dobiti informacije na koji drugi način mogu da dođu do svojih sredstava. Onoga momenta kada se objavi stečaj, praktično su sve ekspoziture zatvorene, bankomati više ne rade i ništa što je u vezi sa tom bankom ne može da se realizuje.

Što se tiče depozita, prema odlukama Narodne banke Srbije osigurani su svi depoziti koji su do 50.000 evra po jednom računu. Dakle, ako neko ima više računa u banci, a do iznosa od 50.000 evra, dobiće obaveštenje kod koje druge poslovne banke mogu da podignu ta sredstva, odnosno gde će se ta sredstva nalaziti.

Stanovništvo koje ima uloge do 50.000 evra ne mora da bude zabrinuto. To će sigurno biti pokriveno.

Biće preusmereni, dobiće račun u nekoj drugoj banci i to će se tako završiti. Ljudi će morati da nastave otplatu kredita.

To ne znači da su njihove obaveze prema banci prekinute. Dobiće informacije kako i na koje račune će nastaviti da uplaćuju svoje rate. Obaveze klijenata koji imaju kredite ovim nisu prestale", započela je Radojka Nikolić.

"Stečaj Alta banke je veliki potres za finansijski sistem Srbije"

Oduzimanje dozvole za rad Alta banci otvorilo je pitanje plaćanja računa za električnu energiju u Beogradu s obzirom da su uplate EPS-u dosad obavljane preko računa u Alta banci. Radojka Nikolić vjeruje da bi uplate obavljene do ponoći prethodnog dana trebalo da budu priznate kao izmirene obaveze.

"Ako bi se poštovali principi ulaska u stečaj, sve što je do ponoći prethodnog dana uplaćeno trebalo bi da se računa kao ispunjena obaveza građana. Ti računi će biti uzeti u obzir.

Tehničke detalje o evidentiranju uplata moći će da potvrdi 'Elektroprivreda Srbije'. To je zaista veliki udar za finansijski sistem kod nas, bez obzira na utešne objave Narodne banke Srbije da su preduzete sve mjere.

Nije riječ samo o EPS-u, već su i druga državna preduzeća i institucije imali račune u Alta banci. Ovo je značajan potres s obzirom na to da je MUP bio jedan od klijenata.

Koliki broj je tu zaposlenih koji su primali platu preko ove banke. To je veliki, veliki obuhvat. Isto tako su se u klijente ove banke ubrajala i preduzeća kao što je Parking servis, pa Auto-moto savez Srbije i tako dalje.

Još mnogo firmi su bili deponenti ove banke, zato je ona naglo i rasla. Prosto je neverovatno bilo da banka svoje depozite uveća tri i po puta za tri godine. To je nezabeležen slučaj", zaključila je Radojka Nikolić.

Vidi opis "Stečaj Alta banke je veliki potres za finansijski sistem Srbije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 10 / 10

Da podsjetimo, Narodna banka Srbije je danas sprovela kontrolne mjere u Alta banci i donijela je odluku da joj ukine dozvolu za rad. Pokrenut je postupak stečaja - sva plaćanja su obustavljena, a račun je blokiran.