Alta banka ostala bez dozvole za rad

Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd zbog značajnog pogoršanja njenog finansijskog stanja i ugroženih interesa deponenata.

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Izvršni odbor Narodne banke Srbije donio je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, saopšteno je sinoć iz NBS. Agencija za osiguranje depozita biće rješenjem suda imenovana za stečajnog upravnika, precizira se u saopštenju.

Izvršni odbor je, kako iz NBS navode, konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmjerene na to da banka poveća nivo likvidnosti.

"Utvrđeno je da se u prethodnom periodu, finansijsko stanje Alta banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke", objašnjava se u saopštenju NBS-a.

Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, NBS navodi da je u skladu sa Zakonom o bankama, donijela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.

Agencija za osiguranje depozita će u roku od sedam radnih dana omogućiti isplate osiguranih iznosa i raspolaganja sredstvima deponentima u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita, navodi se u saopštenju.