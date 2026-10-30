Srpski "Pink Panteri" na listi najtraženijih: Izveli filmsku pljačku nakita tešku 27 miliona evra

Holandija je raspisala potjernicu i nagradu od 20.000 evra za petoro državljana Srbije osumnjičenih za višemilionsku pljačku nakita.

Izvor: Printscreen/EU Most Wanted

Petoro državljana Srbije našlo se na evropskoj listi najtraženijih bjegunaca nakon što je holandska policija objavila njihove fotografije i lične podatke, sumnjičeći ih za višemilionsku oružanu pljačku na prestižnom sajmu umjetnosti u Mastrihtu. Za svaku informaciju koja bi dovela do njihovog lociranja i hapšenja raspisana je nagrada od 20.000 evra.

Na potjernici su Aleksandar Cenić (50), Aleksandar Stojiljković (50), Duško Dimitrijević (50), Bratislav Stojanović (41) i Ninoslava Jović (41).

Filmski upad i plijen od 27 miliona evra

Filmsko razbojništvo odigralo se 28. juna 2022. godine na čuvenom sajmu TEFAF. Razbojnici su maljevima razbili blindirane izložbene vitrine i odnijeli dragocjenosti, među kojima se izdvaja unikatna ogrlica procijenjena na čak 27 miliona evra.

Iako su istražitelji uspjeli da pronađu tri ukradena dijamanta rasuta po svijetu, u Bocvani, Izraelu i Hong Kongu, direktni izvršioci su sve vrijeme uspijevali da izbjegnu hapšenje uprkos širokoj međunarodnoj potrazi.

Razotkrio ih „Skaj“, na meti bili i ranije

Iz holandske policije ističu da, uprkos koordinisanoj akciji više država i podršci Evropola i Evrodžasta, osumnjičeni do sada nisu privedeni pravdi, zbog čega je donesena odluka o javnom objavljivanju njihovih profila na listi najtraženijih lica u Evropi.

Pregledom dešifrovanih poruka sa aplikacije „Skaj ECC“, kojoj su istražitelji pristupili još 2021. godine, otkriveno je da je ista ekipa navodno pokušala da opljačka isti sajam i u martu 2020. godine.

Postupajući tužilac naglasio je da je sklapanje mozaika trajalo duže od četiri godine zbog kompleksnih međunarodnih procedura, izrazivši očekivanje da će javno objavljivanje fotografija donijeti ključne dojave građana i bjegunce konačno smjestiti iza rešetaka.

Trag vodi u Niš

Istražitelji sumnjaju da članovi grupe koriste falsifikovana dokumenta i da se veći dio njih krije u Nišu. Taj grad godinama važi za bazu iz koje potiču ključni akteri ozloglašene međunarodne bande „Pink panteri“.

Među njima je bio i pokojni Milan Ljepoja, jedan od predvodnika grupe koji se proslavio spektakularnim upadom automobilima u zlataru „Graf“ u Dubaiju 2007. godine, kada je za minut i po odnesen nakit vrijedan 11 miliona evra.

Ljepoja je decembra 2020. brutalno likvidiran u Ritopeku, a za njegovu smrt sudi se organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

(Mondo)