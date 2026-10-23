logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao serijski lopov iz Zavidovića: Pljačkao crkvu, džamije, vrtiće i tržni centar

Pao serijski lopov iz Zavidovića: Pljačkao crkvu, džamije, vrtiće i tržni centar

Autor Dušan Volaš
0

Dvadesetšestogodišnji H. H. iz Zavidovića uhapšen je pod sumnjom da je tokom ove godine počinio čak deset teških krađa na području Zeničko-dobojskog kantona, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Pao serijski lopov iz Zavidovića Izvor: Shutterstock

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je u svom pljačkaškom pohodu birao raznovrsne mete, ne prežući ni od provala u vjerske i dječije objekte. Tereti se da je provalio u Crkvu Svetog Ilije, nekoliko džamija, tekiju, kao i u zgradu vrtića i Kulturnog centra.

Pored toga, H. H. se sumnjiči za teške krađe u jednom tržnom centru, a na meti su mu se našla i dvojica građana kojima je opljačkao privatnu imovinu.

Nakon kriminalističke obrade u zeničkoj policiji, osumnjičeni je predat u nadležnost Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona na dalje postupanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zavidovići hapšenje pljačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ