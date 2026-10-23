Pao serijski lopov iz Zavidovića: Pljačkao crkvu, džamije, vrtiće i tržni centar

Dvadesetšestogodišnji H. H. iz Zavidovića uhapšen je pod sumnjom da je tokom ove godine počinio čak deset teških krađa na području Zeničko-dobojskog kantona, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

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Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je u svom pljačkaškom pohodu birao raznovrsne mete, ne prežući ni od provala u vjerske i dječije objekte. Tereti se da je provalio u Crkvu Svetog Ilije, nekoliko džamija, tekiju, kao i u zgradu vrtića i Kulturnog centra.

Pored toga, H. H. se sumnjiči za teške krađe u jednom tržnom centru, a na meti su mu se našla i dvojica građana kojima je opljačkao privatnu imovinu.

Nakon kriminalističke obrade u zeničkoj policiji, osumnjičeni je predat u nadležnost Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona na dalje postupanje.