Simbolična odšteta: Kim Kardašijan dobila jedan evro zbog pljačke u Parizu

Sud u Parizu dosudio je Kim Kardašijan simboličnu odštetu od jednog evra zbog oružane pljačke koju je preživjela 2016. godine. Upravo toliki iznos američka zvijezda je i tražila, nakon što je prošle godine osmoro ljudi osuđeno zbog učešća u ovom slučaju.

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Kardašijanova je ranije napad opisala kao jedno od najstrašnijih iskustava u svom životu.

Pljačka u luksuznom hotelu

Oružana pljačka dogodila se 2. oktobra 2016. godine u njenom apartmanu u hotelu Hôtel de Pourtalès u Parizu.

Dvojica muškaraca, obučena kao policajci, upala su u apartman, vezala Kardašijanovu plastičnim vezicama i trakom, a potom pobjegla sa nakitom vrijednim više od šest miliona dolara.

Među ukradenim predmetima bio je i dijamantski prsten koji je Kardašijanova nosila iste večeri na reviji modne kuće Givenchy.

Odšteta i za druge učesnike slučaja

Sud je odredio različite iznose odštete za druge osobe povezane sa slučajem. Bivšem recepcioneru hotela, koji je tvrdio da je zbog pljačke pretrpio traumu, dosuđeno je 109.516 evra, dok je sam hotel dobio 50.000 evra.

Simboličan iznos od jednog evra zatražila je i Kardašijanina stilistkinja Simon Breter, koja se u trenutku napada nalazila u objektu, a sud joj je taj iznos i dosudio.

„Duboko zahvalna francuskim vlastima“

Nakon sudskog procesa Kardašijanova je poručila da je duboko zahvalna francuskim vlastima zbog istrajnosti u potrazi za pravdom.

Istakla je da je zločin ostavio trajne posljedice na nju i njenu porodicu, ali i dodala da vjeruje u odgovornost, lični razvoj i mogućnost oporavka.

Slučaj koji je godinama privlačio veliku pažnju javnosti tako je dobio i sudski epilog, gotovo deceniju nakon pljačke koja je obilježila život američke zvijezde.

(Mondo)