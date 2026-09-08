Detalji filmske pljačke poznatog muzeja u Francuskoj: Lopovi ukrali milione, pa tokom bjekstva pobacali slike

Dvojica provalnika ukrala su rano jutros vrijedna umjetnička djela iz Renoarovog muzeja na Azurnoj obali. U bjekstvu su odbacili polovinu višemilionskog plijena, a opsežna policijska potraga je u toku.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Dvojica provalnika ukrala su rano jutros umjetnička djela iz Renoarovog muzeja u francuskom gradu Kanj sir Mer (Cagnes-sur-Mer) na Azurnoj obali. U bjekstvu su, prema trenutnim informacijama, odbacili polovinu plijena. Gradonačelnik Kanj sir Mera Brajan Mason potvrdio je da su u početku ukrali četiri djela, ali su dva pronađena odbačena u krugu muzeja, piše ABC njuz.

Alarm u muzeju aktivirao se u 5.48 ujutro, objavio je gradonačelnik Mason na društvenim mrežama. Policijska patrola stigla je na lokaciju za samo pet minuta, ali su počinioci već pobjegli. Mason smatra da se radi o "dobro opremljenoj i očigledno dobro informisanoj ekipi".

Novinarima okupljenim ispred muzeja pojasnio je da su provalnici koristili specijalni alat. "Bili su opremljeni električnim nožem ili testerom za metal kojom su prerezali šrafove koji drže okvire Renoarovih slika", rekao je Mason. "Zbog intervencije policije i alarma, uspjeli su da ukradu samo četiri od dvanaest djela iz te prostorije", dodao je.

Potraga i prve procjene

Počinioce u bjekstvu snimile su gradske nadzorne kamere. Gradonačelnik je izjavio da su bježeći odbacili jednu sliku, a naknadno je potvrđeno da je i druga pronađena odbačena. "Oba djela ostavljena su u vrtovima Renoarovog muzeja", potvrdio je Mason.

Francuski mediji prenose gradonačelnikovu procjenu da vrijednost umjetničkih djela koja su bila meta napada dostiže oko devet miliona evra. Zasad nije poznato da li se taj iznos odnosi na sva četiri djela ili samo na dva koja su provalnici uspjeli da odnesu. Lokalna i nacionalna policija izvršile su uviđaj, a potraga za dvojicom osumnjičenih je u toku. Istražitelji su na žičanoj ogradi oko muzeja pronašli rupu kroz koju su, kako je potvrdio i gradonačelnik, provalnici ušli na posjed muzeja.

"Napad na dio istorije"

Muzej u Kanj sir Meru posvećen je impresionističkom slikaru Pjeru Ogistu Renoaru, koji je preminuo 1919. godine. Osnovan je 1960, a nakon 18 mjeseci obnove ponovo je otvoren 26. jula 2013. godine. Smješten je u nekadašnjem Renoarovom domu na imanju Le Kolet (Les Collettes), gdje je slikar proveo posljednjih 12 godina života.

U muzeju se čuvaju originalne Renoarove slike, skulpture, fotografije, pisma, arhivska građa, keramika, namještaj i lični predmeti, među kojima su njegov štafelaj i invalidska kolica. Zvanična stranica grada trenutno navodi 13 originalnih Renoarovih slika i 40 skulptura u zbirci.

"Napad na Renoarov muzej ujedno je i napad na dio istorije i baštine Kanj sir Mera. Ovo je veoma ozbiljan incident", poručio je gradonačelnik. Istakao je da krađa potvrđuje potrebu za hitnim pokretanjem sveobuhvatnog plana za obezbjeđenje francuskih muzeja i zaštitu umjetničkih djela. Gradska uprava objavila je da muzej do daljeg ostaje zatvoren za posjetioce.