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Pljačka na Francuskoj rivijeri: Lopovi odnijeli četiri Renoarove slike, jednu ispustili u bijegu

Pljačka na Francuskoj rivijeri: Lopovi odnijeli četiri Renoarove slike, jednu ispustili u bijegu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Lopovi su ukrali četiri slike iz Muzeja Renoara na Francuskoj rivijeri od kojih su jednu odbacili tokom policijske potjere, saopštio je Brajan Mason, gradonačelnik mjesta Kan sir Mer u kojem je muzej nalazi.

Opljačkan muzej Renoara u Francuskoj Izvor: Shutterstock

Mason je rekao da su pljačkaši provalili u muzej jutros prije 6.00 časova i odnijeli četiri slike.

On je dodao da ih je policija uočila i progonila, ali da su pobjegli.

Tokom potjere lopovi su ispustili jednu od slika.

U Evropi su sve češće pljačke umjetničkih djela uz upotrebu nasilja, a specijalizovane bande zamijenjene su ad hok oportunistima regrutovanim preko društvenih mreža, saopšteno je ranije iz Evropola.

Evropol kao primjer navodi pljačku muzeja Luvr u Parizu u oktobru prošle godine, gdje su lopovi prijetili čuvarima i posjetiocima i ukrali nakit vrijedan 88 miliona evra.

(Srna)

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Tagovi

Francuska muzej pljačka

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