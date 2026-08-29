Ukrali ogrlicu sa 600 dijamanata: Ušli u muzej kao posjetioci, a izašli sa plijenom od 4 miliona dolara

Dvojica lopova razbila su vitrinu na izložbi luksuznog nakita, zgrabila dragocjeni komad i pobjegla prema Stadtparku, dok policija traga za njima.

Izvor: Der Standard/LPD Wien

U toku je međunarodna potraga za dvojicom muškaraca koji su iz muzeja u Beču ukrali ogrlicu ukrašenu sa više od 600 dijamanata, čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih četiri miliona dolara.

Pljačka se dogodila u četvrtak poslijepodne na izložbi luksuznog brenda Van Cleef & Arpels. Pljačkaši su kupili ulaznice za izložbu, a zatim ukrali vrijednu ogrlicu čija se vrijednost procjenjuje na četiri miliona dolara.

Prema navodima policije, razbojnici su razbili staklenu vitrinu, uzeli ogrlicu i pobjegli prema bečkom Stadtparku. Policija je u saopštenju navela da vjeruje da je jedan od pljačkaša nosio vatreno oružje.

Kako pljačkaši nisu bili maskirani, policija je objavila njihove fotografije sa sigurnosnih kamera i uputila apel javnosti za pomoć u istrazi.

Ukradeni komad nakita, dizajniran za bivšu egipatsku kraljevsku porodicu, trebalo je da bude dio bečke postavke sve do septembra.

Izvor: LPD Wien

Generalna direktorka MAK-a Lili Holajn izjavila je da je ovaj incident teško pogodio muzej, ali je naglasila da je osoblje zadržalo smirenost i da, srećom, niko nije povrijeđen.

Prema njenim riječima, bezbjednosne mjere su bile detaljno planirane i provjerene u saradnji sa izlagačem, posebno imajući u vidu učestale napade na muzeje u posljednje vrijeme.

Ova krađa je samo najnoviji incident u nizu. Naime, istog dana je iz jednog španskog muzeja otuđena neprocjenjiva zbirka praistorijskog nakita.

Serija pljački uključuje i nedavne nestanke četiri renesansne slike na Siciliji, kao i milionski vrijednih djela Renoara, Sezana i Matisa u Parmi. Svemu je prethodila i pljačka Luvra, kada je maskirana banda usred dana odnijela neprocjenjivo drago kamenje.

(Mondo.rs)