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Završena talačka kriza u Njemačkoj: Uhapšen napadač, ubijena jedna osoba (Video)

Završena talačka kriza u Njemačkoj: Uhapšen napadač, ubijena jedna osoba (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Završena talačka kriza u Njemačkoj - napadač je uhapšen, a jedna osoba je ubijena.

Završena talačka kriza u Njemačkoj Izvor: Gladys Chai von der Laage / imago stock&people / Profimedia

Njemačka policija okončala je talačku krizu u banci u gradu Regensburg u Bavarskoj kada je uhapsila napadača (20), saznaje "Bild". Nažalost, jedna osoba je podlegla povredama u bolnici koje je zadobila na početku talačke krize.

Talačka kriza počela je danas u 14.50 časova i završila se nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu. Cijela zgrada je bila blokirana, jake policijske snage su i dalje na terenu uz Hitnu pomoć i vatrogasce, a podignut je i policijski helikopter.

Nekoliko sati bila je blokirana Ulica Štromerštrase u kojoj se nalazi banka. Napadač je imao nož kod sebe i upao je u banku oko 14.50 časova kada je za taoce uzeo zaposlene i klijente.

Policija je u jednom trenutku saopštila da je uspjela da evakuiše dvije osobe. Nije poznato trenutno njihovo stanje, kao i stanje ostalih talaca koji su oslobođeni nakon hapšenja osumnjičenog napadača.

Motiv napadača zasad nije poznat, sumnja se na pljačku. Istraga je u toku.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Njemačka pljačka talačka kriza

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