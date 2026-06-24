logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin osuđen na pet i po godina zatvora: Pljačkao pumpe uz prijetnju nožem

Banjalučanin osuđen na pet i po godina zatvora: Pljačkao pumpe uz prijetnju nožem

Autor D.V.
0

Banjalučanin S. M. osuđen je u Okružnom sudu u ovom gradu na kaznu zatvora od pet i po godina zbog dva razbojništva koja je počinio prijeteći kuhinjskim nožem.

Banjalučanin pljačkao benzinske pumpe uz prijetnju nožem Izvor: Mondo/Slaven Petković

Sud je utvrdio da je optuženi djela počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, zbog čega mu je, pored zatvorske kazne, izrečena i dvogodišnja mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana koji će sprovoditi tokom izdržavanja kazne.

Prema presudi, S. M. je izvodio pljačke na štetu benzinskih pumpi "Hifa-Petrol" i "Petrol BH Oil Company", iz kojih je protivpravno prisvojio novac. Sud je naveo da je optuženi obavezan da oštećenoj firmi "Hifa-Petrol" nadoknadi štetu od 1.915,86 KM, dok je iznos od 733,80 KM, koji je stekao pljačkom "Petrol BH Oil Company", dužan uplatiti u budžet Republike Srpske.

Osim zatvorske kazne i novčanih obaveza, sud je naložio trajno oduzimanje i uništavanje kuhinjskog noža marke "Alpina", koji je optuženi koristio kao oružje prilikom izvršenja krivičnih djela. U ovom sudskom procesu, jedna od oštećenih strana, Ž. K. je sa imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Okružni sud Banjaluka pljačka benzinska pumpa presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ