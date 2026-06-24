Banjalučanin osuđen na pet i po godina zatvora: Pljačkao pumpe uz prijetnju nožem

Banjalučanin S. M. osuđen je u Okružnom sudu u ovom gradu na kaznu zatvora od pet i po godina zbog dva razbojništva koja je počinio prijeteći kuhinjskim nožem.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Sud je utvrdio da je optuženi djela počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, zbog čega mu je, pored zatvorske kazne, izrečena i dvogodišnja mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana koji će sprovoditi tokom izdržavanja kazne.

Prema presudi, S. M. je izvodio pljačke na štetu benzinskih pumpi "Hifa-Petrol" i "Petrol BH Oil Company", iz kojih je protivpravno prisvojio novac. Sud je naveo da je optuženi obavezan da oštećenoj firmi "Hifa-Petrol" nadoknadi štetu od 1.915,86 KM, dok je iznos od 733,80 KM, koji je stekao pljačkom "Petrol BH Oil Company", dužan uplatiti u budžet Republike Srpske.

Osim zatvorske kazne i novčanih obaveza, sud je naložio trajno oduzimanje i uništavanje kuhinjskog noža marke "Alpina", koji je optuženi koristio kao oružje prilikom izvršenja krivičnih djela. U ovom sudskom procesu, jedna od oštećenih strana, Ž. K. je sa imovinskopravnim zahtjevom upućena na parnicu.