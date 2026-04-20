Potvrđena presuda za milionsku pljačku u Banjaluci: Gruzinu 10 godina zatvora

Autor Dragana Božić Izvor atv
Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio državljanina Gruzije Nou Tvalabeišvilija na 10 godina zatvora zbog učešća u krađi 2.000.000 maraka od Jelke Šajić, vlasnice banjalučke mjenjačnice.

Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće žalbu odbrane odbilo kao neosnovanu i u tom djelu potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Djelimično je uvažena žalba oštećene Jelke Šajić, odnosno njenog advokata Jadranka Pilipović i sud je odlučio da je Tvalabeišvili dužan da žrtvi vrati 2.020 dolara. Radi se o novcu koji je kod njega pronađeni nakon hapšenja. Ostatak ukradenog novca žrtvi nije dosuđen i upućena je na parnicu sa zahtjevom za nadoknadu štete, objavio je ATV.

Tvalabeišvili je oglašen krivim za tešku krađu koju je počinio zajedno sa sunarodnikom G.P. i još dvije osobe.

Spektakularna krađa izvedena je 14. maja 2024. godine u banjalučkom naselju Lauš, kada je grupa lopova na ulazu u kuću napala Šajićevu i iz ruku joj otela torbe u kojima je nosila 2.000.000 KM.

U presudi se navodi da su Tvalbeišvili i saučesnici pratili mjenjačnicu i žrtvu, kako bi se upoznali s njenim navikama. Za potrebe njenog praćenja, ali i presretanja i bjekstva obezbjedili su tri automobila ”seat alteu”, ”pasat” i ”audi”.

Kritični dan Tvabeišili je osmatrao mjenjačnicu i vidjevši da je Šajićeva, s torbama u rukama taksijem krenula kući, obavijestio je G.P. i još dvije osobe da se ona uputila kući. Saučesnici su ”seatom” došli u blizinu njene kuće i kada je oštećena ušla u dvorište, dvije osobe su istrčale iz vozila. S leđa su prišli Šajićevoj i iz ruke joj istrgnuli tri torbe u kojima se nalazilo oko 2.000.000 maraka u raznim valutama.

Potom su sjeli u vozilo i pobjegli.

Podsjetimo, od ukradenog novca 1,3 miliona maraka pripadalo je Izetu Beganoviću koji je, prema vlastitom svjedočenju, novac dao svojoj snaji Jadranki Dragičević, Jelkinoj majci i vlasnici mjenjačnice ”Kod Jele”, da ga investira. Beganović je preminuo u aprilu prošle godine od posljedica teške bolesti.

