Svjedokinja o krađi dva miliona KM u Banjaluci: "Živimo na Laušu, plašili smo se pljačke"

U Okružnom sudu Banjaluka danas je na suđenju za pljačku dva miliona KM u Banjaluci svjedočila Jadranka Dragičević, kćerka Jelke Šajić kojoj su ukradene torbe sa spomenutom sumom novca.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Dragičević se formalno vodi kao vlasnica mjenjačnice "Kod Jele" i pred sudom je ispričala sve o dešavanjima od 14. maja prošle godine kada se ispred njihove porodične kuće u banjalučkom naselju Lauš desila pljačka, a za koju se sudi Gruzinu Noe Tvalabeishviliu (42).

Objasnila je da novac nisu svaki dan iznosili iz kuće, te da su to radili samo kada bi kuća ostajala prazna, jer su se plašili pljačke.

”Naselje u kojem živimo (Lauš), ne važi baš za primjereno, a svi znaju čime se bavim”, rekla je Dragičević.

Dragičević je saslušana kao svjedok tužilaštva na suđenju državljaninu Gruzije Noi Tvalabeišviliju, optuženom da je u sastavu kriminalnog udruženja počinio tešku krađu, zajedno sa G.P., I.M. i К.N. i više nepoznatih osoba gruzijske nacionalnosti koji su u bjekstvu.

"Кada mi je sestra rekla da je mama opljačkana i da su joj ukrali oko dva miliona maraka, za mene je to bio kraj... Nisam znala šta me je snašlo. Sjećam se da sam sjedila i bila sva mokra, vjerovatno kako su me polijevali vodom”, rekla je Dragičević.

Ona je tokom svjedočenja potvrdila da im je ukradeno sve što su imali, odnosno oko dva miliona maraka. Dio tog novca je bio iz kase i zarade mjenjačnice, dio iz kreditnih sredstava i ušteđevine, te oko 1,3 miliona maraka koje im je dao njen svekar Izet Beganović.

Beganović je kontroverzni biznismen koji je uhapšen u akciji "Alfa" po nalogu Tužilaštva BiH.

”Кada je moj muž umro, Izet je bio kod mene i rekao mi da se ne bojim za sebe i dijete, da je on tu i da će nam pomoći”, ispričala je Dragičević.

Otkrila je i da je u jednoj od torbi sa novcem bio njen mobilni telefon, koji je u kritično vrijeme bio aktivan.

"Zadnja lokacija na kojoj je bio upaljen su Zalužani. U policiji mi kažu da je to širok pojam, a kada sam se raspitivala kod operatera rekli su mi da se lokacija može odrediti na 20 metara”, rekla je Dragičević.

O samoj pljački nije znala mnogo detalja, osim onih koje joj je ispričala majka.

”Ništa sumnjivo nisam primijetila. Nikakve sumnjive ljude, ništa. Ni oko kuće, ni u ulici, niti u mjenjačnici”, rekla je Dragičević.

Odbrana se zanimala za porijeklo novca, a Dragičević je rekla da za sav novac postoje pismeni tragovi, isplatnice i slično.

Odbranu je zanimalo i zašto je u izjavi policiji, Dragičević pominjala Nemanju Vučenovića i Aljošu Galića, koji je osuđivan zbog razbojništava.

”Aljoša je komšija, koji je odrastao tu u naselju. Zvala sam ga i to dok sam bila pred policijom, da pitam da li zna išta o tome. I policija mi je rekla da ga pitam”, rekla je Dragičević.

