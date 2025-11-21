Opljačkan muzej u Lozani: Lopovi pobjegli sa zlatnicima

Švajcarske vlasti tragaju za dva pljačkaša koja su savladala čuvara u muzeju istorije starog Rima u Lozani, razbili vitrinu i pobjegli sa desetinama zlatnika koji su bili izloženi.

Izvor: zef art/Shutterstock

Policija je saopštila da su osumnjičeni kupili karte i čekali da drugi posjetioci odu neposredno prije zatvaranja, prije nego što su napali i vezali čuvara, a zatim razbili vitrinu, piše "Dejli mejl".

Novčana vrijednost plijena nije odmah otkrivena, ali je policija saopštila da novčići imaju arheološku vrijednost.

Zvaničnici su rekli da je zaposleni muzeja u Lozani, šezdesetčetvorogodišnji švajcarski državljanin, saslušan i da nije povrijeđen u ovom incidentu. U trenutku napada u muzeju nije bilo drugih ljudi.

Državni tužioci su pokrenuli istragu. Zvaničnici grada Lozane podnijeli su tužbu zbog štete nanesene muzeju, a regionalna vlada, koja je vlasnik zlatnika, najavila je planove za podnošenje krivične prijave.

Krađa se dogodila u trenutku rasta cijene zlata na globalnim tržištima, a pljačka Luvra u Parizu otkrila je ranjivosti i bezbjednosne propuste u muzejima.

(Srna)