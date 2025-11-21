logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opljačkan muzej u Lozani: Lopovi pobjegli sa zlatnicima

Opljačkan muzej u Lozani: Lopovi pobjegli sa zlatnicima

Autor Dragana Božić
0

Švajcarske vlasti tragaju za dva pljačkaša koja su savladala čuvara u muzeju istorije starog Rima u Lozani, razbili vitrinu i pobjegli sa desetinama zlatnika koji su bili izloženi.

Opljačkan muzej u Lozani Izvor: zef art/Shutterstock

Policija je saopštila da su osumnjičeni kupili karte i čekali da drugi posjetioci odu neposredno prije zatvaranja, prije nego što su napali i vezali čuvara, a zatim razbili vitrinu, piše "Dejli mejl".

Novčana vrijednost plijena nije odmah otkrivena, ali je policija saopštila da novčići imaju arheološku vrijednost.

Zvaničnici su rekli da je zaposleni muzeja u Lozani, šezdesetčetvorogodišnji švajcarski državljanin, saslušan i da nije povrijeđen u ovom incidentu. U trenutku napada u muzeju nije bilo drugih ljudi.

Državni tužioci su pokrenuli istragu. Zvaničnici grada Lozane podnijeli su tužbu zbog štete nanesene muzeju, a regionalna vlada, koja je vlasnik zlatnika, najavila je planove za podnošenje krivične prijave.

Krađa se dogodila u trenutku rasta cijene zlata na globalnim tržištima, a pljačka Luvra u Parizu otkrila je ranjivosti i bezbjednosne propuste u muzejima. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švajcarska muzej pljačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ