Nakon tročasovnog pripremnog ročišta iza zatvorenih vrata u Negotinu, optuženi za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić ponovo su negirali krivicu.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić/printscreen

U Višem sudu u Negotinu danas je iza zatvorenih vrata okončano tročasovno pripremno ročište u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, a sudsko vijeće zakazalo je početak glavnog pretresa za drugu polovinu novembra.

Dok je tužilaštvo ostalo pri navodima optužnice iz februara 2026. godine, optuženi su ponovo negirali krivicu, a njihova odbrana je nakon ročišta istakla da ne postoji nijedan materijalni dokaz koji ih povezuje sa nestalom djevojčicom. Roditelji male Danke, Miloš i Ivana Ilić, napustili su zgradu suda neposredno nakon ročišta u tišini, odbivši da daju izjave za medije.

Početak suđenja zakazan za 19. novembar

Kako je saopšteno iz Višeg suda u Negotinu, pripremnim ročištem predsjedavala je sudija mr Julijana Mogoš-Živković. Optuženi su prethodno pod jakim mjerama obezbjeđenja sprovedeni iz Okružnog zatvora u Zaječaru.

Tokom postupka tužilac je ukratko izložio optužnicu, optuženi su se izjasnili da nisu krivi, nakon čega su obje strane predložile dokaze koji će se izvoditi pred sudom.

Vidi opis Iza zatvorenih vrata suda pala odluka, branioci optuženih tvrde: "Nema DNK Danke Ilić, nema dokaza da je bila u kolima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 8 / 8

Nakon izjašnjenja stranaka, sud je donio rješenje kojim je glavni pretres zakazan za 19, 20, 23. i 24. novembar 2026. godine, sa početkom u 10 časova. Kako je najavljeno, suđenja će se odvijati u blokovima, pa se nastavak ročišta očekuje i u drugoj polovini decembra.

Odbrana: "Vještačeno 500 uzoraka, nijedan ne povezuje optužene sa Dankom"

Branioci optuženih, advokati Živadin Bogdanović (branilac Srđana Jankovića) i Vanja Živković (branilac Dejana Dragijevića), izjavili su po izlasku iz sudnice da tokom pripremnog ročišta nije bilo iznenađenja, ali su stavili poseban akcenat na nedostatak DNK tragova.

Vidi opis Iza zatvorenih vrata suda pala odluka, branioci optuženih tvrde: "Nema DNK Danke Ilić, nema dokaza da je bila u kolima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 19 19 / 19

"Tužilac je ostao pri svojoj optužnici, a mi sa našim klijentima pri stavu da oni nisu izvršili krivično djelo. Tačno je da nema materijalnih dokaza. Nijedan dokaz ne povezuje okrivljene i malu Danku - nema potvrde da su na bilo koji način bili u kontaktu, niti da je djevojčica bila u službenom vozilu JKP 'Vodovod'. Nema tragova ni na njihovoj odjeći, ličnim stvarima, niti u privatnim automobilima", navela je odbrana.

Advokati su dodali da je tokom opsežne istrage analizirano više od 500 uzoraka biološkog materijala, ali da nijedan nije pokazao poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom djevojčice.

Prema utvrđenom rasporedu za predstojeći glavni pretres, pred sudskim vijećem najprije će svoje odbrane iznijeti optuženi Dragijević i Janković, potom će biti saslušani roditelji male Danke u svojstvu oštećenih, a zatim slijedi saslušanje svjedoka i vještaka.

(Mondo)