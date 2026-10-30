Ko su smijenjeni urednici RTS-a: Od rada za BBC do višedecenijske karijere na Javnom servisu

Smjenama osmoro urednika prethodila je ostavka generalne direktorke RTS-a Manje Grčić.

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Na Radio-televiziji Srbije smijenjeno je osmoro urednika Informativnog programa. Odluku je glavni urednik Borivoje Uskoković. Među njima su novinari koji su decenijama radili na Javnom servisu, ali i oni koji su na uredničke pozicije došli posljednjih godina.

Zoran Stanojević

Zoran Stanojević rođen je 1965. godine u Beogradu. Novinarstvom je počeo da se bavi kao srednjoškolac, a prvi honorar zaradio je crtajući stripove za "Omladinske novine". Poslije srednje škole upisao je fiziku, ali se tokom studija sve više posvetio novinarstvu.

Početkom devedesetih počeo je da radi za američku televizijsku mrežu NBC, za koju je izvještavao sa prostora bivše Jugoslavije. Radio je i za nedjeljnik "Vreme", a potom je prešao u BBC-jevu redakciju gdje je izvještavao na srpskom jeziku.Na RTS je došao 2006. godine. Uređivao je i vodio emisije "Oko" i "Oko magazin", "Takovska 10", "Dnevnik u 23" i Jutarnji program. Bio je i pomoćnik glavnog urednika za nove medije, a obavljao je funkciju odgovornog urednika internet portala RTS-a.

Izvor: A.K./ATAIMAGES

Dobitnik je nagrade "Dimitrije Davidović" za urednika godine, koju mu je Udruženje novinara Srbije dodelilo 2009. godine.

Vesna Šiljegović

Vesna Šiljegović bila je urednica Dopisništva RTS-a, a prema pojedinim medijskim izvještajima bila je zadužena i za redakciju emisije "Srbija danas". Na tu funkciju imenovana je u junu 2026. godine, kada je za zamjenika urednika Dopisništva postavljen Novica Savić.

Nikolina Rakić

Nikolina Rakić rođena je 1995. godine u Trsteniku. Novinarstvom je počela da se bavi još tokom srednje škole, kada se prijavila na konkurs lokalne televizije. Nakon audicije dobila je priliku da se prvi put oproba pred kamerama.

Izvor: RTS / Printscreen

"To je bila moja želja negde od najranijeg detinjstva, ali se tokom školovanja negde sakrila ili su je preplavila druga interesovanja, pa sam u jednom trenutku želela da se bavim farmacijom, stomatologijom, a najveću dilemu sam imala između Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka. Ipak, prelomilo je to što sam se tokom raspusta između druge i treće godine gimnazije prijavila na konkurs lokalne televizijske stanice u Trsteniku. Izabrana sam na toj audiciji kao novo lice i to mi je otvorilo vrata za ulazak u svet novinarstva. Posle prvog nastupa pred kamerama nisam imala dilemu da je televizijsko novinarstvo moj put", ispričala je za Telegraf.

Na RTS-u je radila kao reporterka i voditeljka, a u junu 2026. imenovana je za odgovornu urednicu Jutarnjeg programa i Beogradske hronike. Pre toga je na tim pozicijama bila Dubravka Aleksić.

Gorislav Papić

Gorislav Papić rođen je 1980. godine u Sarajevu. Sa porodicom se preselio u Novi Bečej, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a novinarsku karijeru počeo je u nedjeljniku "NIN".

Jedan studentski rad o književnom kritičaru Borislavu Mihajloviću Mihizu pomogao mu je da dođe do redakcije "NIN-a". Tadašnji urednik Slobodan Reljić procijenio je da tekst nije za objavljivanje, ali da njegov autor ima potencijal.

Papić je na RTS prešao 2010. godine, na insistiranje tadašnjeg direktora Aleksandra Tijanića. Godinama je uređivao i vodio emisije "Oko" i "Oko magazin", koje se bave političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim temama.

Dobitnik je nagrade "Aleksandar Tijanić" za novinarsku borbenost, koju mu je Udruženje novinara Srbije dodijelilo 2016. godine.

O Papiću se pisalo i zbog psovke koju je izgovorio tokom emisije na RTS-u, što je izazvalo negativne komentare gledalaca.

Suzana Gvozdenović

Suzana Gvozdenović Puzović bila je odgovorna urednica Programa za dijasporu RTS-a. Na toj poziciji nalazila se od 2019. godine, kada je predstavljena kao urednica redakcije.

Suzana Gvozdenović smenjena urednica RTS.a

Izvor: Youtube/RTS Program za dijasporu

Program za dijasporu obuhvata emisije namenjene Srbima koji žive u inostranstvu, a među njima je i "Srbija na vezi".

Govoreći o ulozi te redakcije, Gvozdenović je istakla važnost povezivanja ljudi koji žive van Srbije sa zemljom porijekla.

"Povezivanje svih nas, ma gde živeli, najvažniji je zadatak Programa za dijasporu RTS, naša misija", rekla je Gvozdenović prilikom predstavljanja nove televizijske sezone 2019. godine.

U razgovoru za RTS navela je da se novinarstvom bavi tri i po decenije, od čega je oko dvije decenije posvetila ljudima koji žive van Srbije i temama dijaspore. Dobitnica je i priznanja "Kapetan Miša Anastasijević" za 2024. godinu

Milica Nedić

Milica Nedić rođena je u Surdulici, a završila je Zemunsku gimnaziju i Filološki fakultet u Beogradu, na smjeru za srpski jezik i književnost.

Na Radio-televiziji Beograd počela je da radi honorarno 1990. godine, a četiri godine kasnije postala je stalno zaposlena. U početku je uređivala i vodila Beogradski i Jutarnji program, a od 2000. godine postala je deo Informativnog programa RTS-a, gdje je radila kao urednica i voditeljka Dnevnika.

Tokom karijere izvještavala je o radu Skupštine i Vlade Srbije, pratila izborne kampanje i vodila razgovore sa političkim zvaničnicima. U martu 2024. obeležila je tri decenije rada na Javnom servisu.

Za dugogodišnji rad i negovanje kulture govora, 2024. godine dobila je Plaketu Fonda "Branislav Mane Šakić".

Javno je govorila o teškoj borbi sa koronavirusom. Ispričala je da je 20. februara uređivala i vodila Dnevnik, iako se osjećala veoma loše, a da je već narednog dana završila u bolnici. Imala je obostranu upalu pluća i provela je dvije nedjelje u bolnici, a oporavak je bio dug i težak.

Dušan Ubović

Dušan Ubović jedan je od urednika centralnog Dnevnika RTS-a u 19.30 koji su smenjeni odlukom Borivoja Uskokovića.

Dušan Ubović smenjeni urednik RTS-a

Izvor: Youtube/RTS Jutarnji program

Za razliku od nekih kolega sa spiska, o njegovom obrazovanju, početku karijere i privatnom životu nema mnogo podataka u javno dostupnim biografijama i intervjuima.

U vestima o kadrovskim promenama na RTS-u navodi se njegova urednička funkcija u centralnom Dnevniku, jednoj od najgledanijih informativnih emisija Javnog servisa.

Ruža Jeremić Turudić

Ruža Jeremić Turudić takođe je bila urednica centralnog Dnevnika u 19.30.

Kako je došlo do smjena?

Smenama osmoro urednika prethodila je ostavka generalne direktorke RTS-a Manje Grčić. Prije podnošenja ostavke, ona je smijenila Bojanu Mlađenović sa mjesta glavne i odgovorne urednice Informativnog programa i predložila Borivoja Uskokovića za njenog nasljednika.

Uskoković je potom donio odluku o smeni urednika Dopisništva, Regiona, emisije "Oko", sajta RTS-a, Programa za dijasporu i centralnog Dnevnika.

Izvor: Printskrin

U izjavi za FoNet rekao je da RTS mora da radi u javnom interesu i da obezbijedi zastupljenost različitih društvenih grupa.

"Poenta je u tome da ćemo raditi sve ono što je u javnom interesu, da ćemo imati zastupljene na našim ekranima sve društvene grupe u ovoj zemlji. Svi oni koji nisu mogli da kažu nešto u ovoj kući ili su bili zaobilaženi na ovaj ili onaj način, dobiće prostor", poručio je Uskoković.