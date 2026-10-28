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Oglasila se Manja Grčić: Evo šta je bivša direktorka poručila javnosti i zaposlenima na RTS-u 1

Oglasila se Manja Grčić: Evo šta je bivša direktorka poručila javnosti i zaposlenima na RTS-u

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Generalna direktorka Radio-televizije Srbije Manja Grčić obratila se zvaničnim saopštenjem u kojem je obavijestila zaposlene i javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju.

Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije Izvor: YouTube/K1 Televizija/Printscreen

Manja Grčić podnijela je Upravnom odboru ostavku na mjesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije. Prije podnošenja ostavke smijenila je Bojanu Mlađenović sa mjesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mjesto dođe Borivoje Uskoković.

Saopštenje Manje Grčić

Prenosimo saopštenje dosadašnje direktorke Manje Grčić u cjelosti:

"Obavještavam zaposlene Radio-televizije Srbije i javnost da sam danas podnijela ostavku na funkciju generalne direktorke Radio-televizije Srbije.

Moja namjera je od početka bila da obezbijedim stabilnost i nesmetan rad ove važne institucije, posebno u trenutku velikih društvenih i političkih promena.

Upravo zbog toga sam poslednja četiri dana provela u RTS-u, nastojeći da obezbijedim kontinuitet rada i pripremim odgovornu i urednu primopredaju dužnosti, uključujući sve poslove, obaveze i odgovornosti koje ova funkcija podrazumijeva.

Međutim, svjesna sam da se u dijelu javnosti moj ostanak na funkciji, makar i privremen, doživljava kao prepreka promjenama.

Ne želim da moja namjera da obezbijedim urednu primopredaju bude razlog za dalje nepovjerenje, tenzije ili podjele.

Zato sam odlučila da ostavku podnesem bez daljeg odlaganja, prepuštajući nadležnim organima da u skladu sa zakonom obezbijede kontinuitet rukovođenja javnim servisom.

Vjerujem da RTS mora da ostane stabilna, profesionalna institucija, bez obzira na to ko je na njenom čelu i ko je na vlasti. Zahvaljujem zaposlenima RTS-a na saradnji i profesionalnosti.", istakla je Manja Grčić.

Njena ostavka bila je zahtjev sindikata radnika RTS-a, neformalnih organizacija zaposlenih u RTS-u i Studentske liste.

Ko je Manja Grčić?

Manja Grčić imenovana je za generalnu direktorku Radio-televizije Srbije 11. februara 2026. Rođena je u Sarajevu 1979. godine. Radila je kao novinarka u BBC i na TV B92.

Obavljala je i funkcije savjetnice za odnose sa javnošću u međunarodnim organizacijama, a na televiziji Pink direktorke firme "Medija sistem".

Od 2006. postaje zamjenica direktora Foks televizije, a 2008. u Sloveniji preuzima poziciju direktorke nacionalne televizije TV3 Slovenija.

Obavljala je i dužnosti generalne direktorke televizije B92, kao i izvršne direktorke i suvlasnice televizije K1 u okviru "Minacord Media sistema". Na rukovodećim pozicijama bila je i u medijskoj grupaciji "Antenna Group" kao i u novinskoj agenciji Tanjug.

(Mondo)

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Manja Grčić RTS ostavka

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Komentari 1

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Darko

Šta će žena kada joj prete oni radikalni ljevaci koji vode politiku nasilja protiv neistomišljenika . Slično su radili fašisti za vreme drugog svetskog rata.

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