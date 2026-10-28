Vučić se obratio javnosti: "Neću odustati od borbe protiv najgorih"

Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na Instagramu, u kojoj je komentarisao aktuelnu političku situaciju i najnovija dešavanja u zemlji.

Izvor: Instagram printscreen

Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem video-poruke na Instagramu, poručivši da se u Srbiji već tri dana sprovodi "istinski revolucionarni teror" i optužio političke protivnike za nasilno urušavanje institucija i pritiske na građane.

Vučićje naveo da su se oni koji "nikada ne bi bili ništa u svojim životima" riješili da se "iživljavaju na poštenim i normalnim ljudima", upoređujući aktuelne događaje sa promenama iz oktobra 2000. godine.

"Od upada u televizije, preko upada u 'Srbijavode', do upada na slavu i sprečavanja sveštenika da očitaju molitvu. Sve ono što mnogi ljudi nikada nisu sanjali da će se dogoditi, mi smo to već 2000. godine preživjeli. I tada su došli najgori na vlast, a sada su došli gori od njih", rekao je Vučić.

Istakao je i da primjećuje povlačenje pojedinih dugogodišnjih saradnika pod pritiscima, ali je naglasio da to neće promijeniti njegovu riješenost:

"Vidim kako se i oni sa kojima sam radio 5, 10 i 15 godina polako sklanjaju, svi imaju razloga da budu ljuti i uvrijeđeni i svima puno toga nedostaje. To sam naučio o ljudima, ali moju volju to nikada neće promijeniti", poručio je.

Osvrćući se na izjave sociologa Jova Bakića i zahtjeve za njegovo privođenje, Vučić je uputio oštru poruku:

"Danas je i Jovo Bakić pogazio ono što su obećavali. Govorili su da hoće povratak institucija, a krenuli su da ruše svaku, vaninstitucionalno. A onda kaže: 'Vučića moramo da uhapsimo'. Bolje je biti u zatvoru nego sjediti pored tebe, kretenu jedan! Samo to imajte u vidu, da biste razumjeli koliko sam spreman na žrtvu i da oni nemaju ništa", rekao je Vučić i odbacio i navode o upotrebi zvučnog topa, navodeći da su poslati tužioci radi provjera:

"Poslali su četiri tužioca da provjeravaju predmete zvučnog topa i svega drugog. Zvučnog topa nije bilo, sram vas bilo, ološi jedni, bilo je oglašavanje. Moju nepokolebljivost, hrabrost i odlučnost da se onima koji su najgori, a to su blokaderi, bilo je dosad 'DOS je najgori', ne, blokaderi su najgori. Ima da im se odupirem za svo zlo koje su učinili ovoj zemlji u prethodne dvije godine. Ja ću to hrabro, dok dišem. I nije važno sa kog mjesta. Živjela Srbija", poručio je bivši predsjednik.

(Mondo)