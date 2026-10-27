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Vučić najavio veliku reorganizaciju SNS-a: Vjerujem da se vraćamo na vlast za dvije godine, a možda i ranije

Vučić najavio veliku reorganizaciju SNS-a: Vjerujem da se vraćamo na vlast za dvije godine, a možda i ranije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Aleksandar Vučić vjeruje da će se na vlast vratiti za dvije godine ili ranije, te najavio veliku reorganizaciju SNS-a i formiranje širokog fronta protiv nove vlasti.

Aleksandar Vučić: Vratićemo se na vlast za dvije godine Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić vjeruje da će se vratiti na vlast za dvije godine, te istakao da SNS-u predstoji velika reorganizacija.

"Nećemo se sutra vratiti na vlast, ali to će vjerujem biti poslije dvije godine, a možda i ranije. Ljudi koji su glasali za Studentsku listu će reći da su pogriješili kada im dio posla bude ugrožen", rekao je Vučić.

Naveo je da je do promjena brzo došlo i u Bugarskoj, kao i u slučaju Donalda Trampa, koga su progonili, pa je opet pobijedio, a primjer je i češki premijer Andrej Babiš, koji je pobijedio nakon navodnog velikog koruptivnog skandala.

On je najavio veliku reorganizaciju SNS-a, ističući da će biti otvoreni za saradnju sa svima koji žele da se pridruže u formiranju najšireg fronta protiv vlasti.

"Izabrećemo nove ljude na rukovodeća mjesta, promijenićemo mnogo toga, ali sa novom snagom", rekao je Vučić.

On je naveo da sa onima koji hoće da eliminišu protivnike, a ne da pokažu poštovanje za demokratska pravila, nema o čemu da razgovara.

"Važno je da pokažemo stabilnost, hrabrost i odlučnost. Moralo je da prođe desetak godina da ljudi kažu `kakva sam budala bio kad sam učestvovao u 5. oktobru`. Tako će biti i sada", rekao je Vučić za "Informer".

On je zamolio ljude da ostanu mirni i ne odgovaraju na provokacije, te ocijenio da teško vrijeme tek dolazi i da će nova vlada biti "antisrpska".

"Oni koji su organizovali obojenu revoluciju, oni vode politiku", rekao je Vučić i dodao da je želja pobjedničke liste da "ukine svaki slobodan glas".

On je naveo da je nakon izbora danas i juče razgovarao sa brojnim prijateljima od Viktora Orban, Emanuela Makrona, Đorđe Meloni do Antonija Koste.

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Tagovi

Aleksandar Vučić sns Studentska lista

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