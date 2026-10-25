Majka Aleksandra Vučića napadnuta nakon glasanja: Incident prijavljen policiji

Angelina Vučić, majka Aleksandra Vučića napadnuta je ispred biračkog mjesta na kome je jutros glasala, prenio je "Informer" pozivajući se na svoja saznanja.

Izvor: Pink/Informer/printscreen

Kako tvrdi "Informer", "Vučićeva majka Angelina napadnuta je neposredno nakon glasanja, vrijeđali su je i oteli joj kesu sa namirnicama koju je nosila sa sobom".

Napad je, kako tvrde, prijavljen policiji, a u toku je istraga tokom koje će biti utvrđene sve činjenice.

Srbija danas glasa na vanrednim parlamentarnim izborima, a u 7 časova otvorena su birališta. Ukupan broj birača u jedinstvenom biračkom spisku je 6.450.523 birača. Biračka mjesta se zatvaraju u 20 časova. Do zatvaranja biračkih mjesta na snazi je izborna tišina. Glasa se za jednu od 18 izbornih lista.

(Mondo)