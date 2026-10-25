logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Majka Aleksandra Vučića napadnuta nakon glasanja: Incident prijavljen policiji

Majka Aleksandra Vučića napadnuta nakon glasanja: Incident prijavljen policiji

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Angelina Vučić, majka Aleksandra Vučića napadnuta je ispred biračkog mjesta na kome je jutros glasala, prenio je "Informer" pozivajući se na svoja saznanja.

Majka Aleksandra Vučića napadnuta nakon glasanja Izvor: Pink/Informer/printscreen

Kako tvrdi "Informer", "Vučićeva majka Angelina napadnuta je neposredno nakon glasanja, vrijeđali su je i oteli joj kesu sa namirnicama koju je nosila sa sobom".

Napad je, kako tvrde, prijavljen policiji, a u toku je istraga tokom koje će biti utvrđene sve činjenice.

Srbija danas glasa na vanrednim parlamentarnim izborima, a u 7 časova otvorena su birališta. Ukupan broj birača u jedinstvenom biračkom spisku je 6.450.523 birača. Biračka mjesta se zatvaraju u 20 časova. Do zatvaranja biračkih mjesta na snazi je izborna tišina. Glasa se za jednu od 18 izbornih lista.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ