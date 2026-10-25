Majka Aleksandra Vučića napadnuta nakon glasanja: Incident prijavljen policiji

Angelina Vučić, majka Aleksandra Vučića napadnuta je ispred biračkog mjesta na kome je jutros glasala, prenio je "Informer" pozivajući se na svoja saznanja.
Kako tvrdi "Informer", "Vučićeva majka Angelina napadnuta je neposredno nakon glasanja, vrijeđali su je i oteli joj kesu sa namirnicama koju je nosila sa sobom".
Napad je, kako tvrde, prijavljen policiji, a u toku je istraga tokom koje će biti utvrđene sve činjenice.
Srbija danas glasa na vanrednim parlamentarnim izborima, a u 7 časova otvorena su birališta. Ukupan broj birača u jedinstvenom biračkom spisku je 6.450.523 birača. Biračka mjesta se zatvaraju u 20 časova. Do zatvaranja biračkih mjesta na snazi je izborna tišina. Glasa se za jednu od 18 izbornih lista.
(Mondo)