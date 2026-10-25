Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji: Na 18 izbornih lista 2.418 kandidata

U Srbiji se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.451.292 birača, utvrdila je Republička izborna komisija (RIK).
Na izborima učestvuje 18 izbornih lista s ukupno 2.418 kandidata za 250 poslaničkih mandata. Devet lista kandidovale su manjinske nacionalne zajednice, dok hrvatska nacionalna manjina neće imati svoje kandidate.
Glasanje će se održati na 8.392 biračka mjesta u Srbiji, dok su za glasanje u inostranstvu određena 93 biračka mjesta u 37 država, na kojima je prijavljeno ukupno 102.147 birača.
Među njima je i 19.800 birača registrovanih u Bosni i Hercegovini, gdje će glasanje biti organizovano na 27 lokacija, ranije je saopštio RIK.
Biračka mjesta u Srbiji će biti otvorena od 7 do 20 časova, a prvi preliminarni rezultati očekuju se u nedjelju do 22 časa.
Glasanje u BiH trajaće od 7 do 20 časova, a birači treba da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije.
Pravo glasa imaju oni koji su upisani u izvod iz biračkog spiska za odgovarajuće biračko mjesto.
Ovo su 15. izbori od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji, a 11. prijevremeni parlamentarni izbori.
(Mondo)