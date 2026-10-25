logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji: Na 18 izbornih lista 2.418 kandidata

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji: Na 18 izbornih lista 2.418 kandidata

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

U Srbiji se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.451.292 birača, utvrdila je Republička izborna komisija (RIK).

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji Izvor: Stefan Stojanović / MONDO

Na izborima učestvuje 18 izbornih lista s ukupno 2.418 kandidata za 250 poslaničkih mandata. Devet lista kandidovale su manjinske nacionalne zajednice, dok hrvatska nacionalna manjina neće imati svoje kandidate.

Glasanje će se održati na 8.392 biračka mjesta u Srbiji, dok su za glasanje u inostranstvu određena 93 biračka mjesta u 37 država, na kojima je prijavljeno ukupno 102.147 birača.

Među njima je i 19.800 birača registrovanih u Bosni i Hercegovini, gdje će glasanje biti organizovano na 27 lokacija, ranije je saopštio RIK.

Biračka mjesta u Srbiji će biti otvorena od 7 do 20 časova, a prvi preliminarni rezultati očekuju se u nedjelju do 22 časa.

Glasanje u BiH trajaće od 7 do 20 časova, a birači treba da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije.

Pravo glasa imaju oni koji su upisani u izvod iz biračkog spiska za odgovarajuće biračko mjesto.

Ovo su 15. izbori od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji, a 11. prijevremeni parlamentarni izbori.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

izbori Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ