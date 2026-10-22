logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završni skup "Studentske liste" na Slaviji: Kandidati na predstojećim izborima poslali poruke

Završni skup "Studentske liste" na Slaviji: Kandidati na predstojećim izborima poslali poruke

Izvor Fonet
0

Na završnom predizbornom skupu "Studentske liste" na Slaviji najavljene su reforme, zaštita radnika i vladavina prava.

slavija studentska lista skup Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Prvi na "Studentskoj listi - Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović poručio je danas na završnom predizbornom skupu na Slaviji da 25. oktobra Srbija pobjeđuje, zato što studenti pobjeđuju, na šta su okupljeni vikali: "Pobjeda, pobjeda".

Njegov izlazak na binu okupljeni su ispratili s povicima "Gotov je", a sa bine su kandidati "Studentske liste" pokazivali tri prsta.

Srdanović je poručio da je mjesto poslanika odgovorna funkcija i da onaj koji je dobije, mora da zna kome odgovara, a da ljudi sa njihove liste znaju kome će odgovarati i da će njihovi mandati biti "u rukama naroda".

"Ljudi, miriše na slobodu", poručio je profesor Saobraćajnog fakulteta Aleksandar Čupić, koji je pjevao obradu pjesme "Hajde Jano". 

Kandidati "Studentske liste" poručili su pred hiljadama pristalica na Slaviji da Srbija zaslužuje slobodu, pravdu i odgovornost, da bude bogata zemlja i da bude ponosna.

Student iz Republike Srpske Aleksa Kresojević rekao je da ima onih koji pokušavaju da podijele ljude u jednom narodu i poručio da "nikad nije i neće biti podjela".

"Srbija je naša matica, Beograd je naš dom", poručio je Kresojević.

Studentski kandidati poručili su i da će se od 26. oktobra u Srbiji poštovati Ustav i jačati institucije.

Obećano je i da će svi koji truju vazduh, vodu i zemlje odgovarati pred zakonom, a najavljen je i početak doba zaštite radnika, kao i slobodnih medija.

Poručili su i da Srbija dobija puteve i kanalizaciju po mjeri građana, temelje koji su čvrsti i bezbjedni, ulaganje u znanje, obrazovanje jednako za sve, zdravlje koje ne zavisi od mjesta prebivališta i materijalnog položaja.

Studentkinja Fakulteta dramskih umjetnosti Natalija Stefanović podsjetila je da je prvi skup na Slaviji održan 22. decembra 2024. kada je studentska borba trajala samo mjesec dana, dok je drugi put održan 15. marta 2025. godine, treći 28. juna 2025, a četvrti 23. maja ove godine.

Kako je rekla, danas se na Slaviji okupljaju ljudi "pod pritiskom očvrsnuli, u borbi sazrili".

(Fonet)

Možda će vas zanimati

Tagovi

izbori Srbija studenti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ