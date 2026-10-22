Završni skup "Studentske liste" na Slaviji: Kandidati na predstojećim izborima poslali poruke

Na završnom predizbornom skupu "Studentske liste" na Slaviji najavljene su reforme, zaštita radnika i vladavina prava.

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Prvi na "Studentskoj listi - Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović poručio je danas na završnom predizbornom skupu na Slaviji da 25. oktobra Srbija pobjeđuje, zato što studenti pobjeđuju, na šta su okupljeni vikali: "Pobjeda, pobjeda".

Njegov izlazak na binu okupljeni su ispratili s povicima "Gotov je", a sa bine su kandidati "Studentske liste" pokazivali tri prsta.

Srdanović je poručio da je mjesto poslanika odgovorna funkcija i da onaj koji je dobije, mora da zna kome odgovara, a da ljudi sa njihove liste znaju kome će odgovarati i da će njihovi mandati biti "u rukama naroda".

"Ljudi, miriše na slobodu", poručio je profesor Saobraćajnog fakulteta Aleksandar Čupić, koji je pjevao obradu pjesme "Hajde Jano".

Kandidati "Studentske liste" poručili su pred hiljadama pristalica na Slaviji da Srbija zaslužuje slobodu, pravdu i odgovornost, da bude bogata zemlja i da bude ponosna.

Student iz Republike Srpske Aleksa Kresojević rekao je da ima onih koji pokušavaju da podijele ljude u jednom narodu i poručio da "nikad nije i neće biti podjela".

"Srbija je naša matica, Beograd je naš dom", poručio je Kresojević.

Studentski kandidati poručili su i da će se od 26. oktobra u Srbiji poštovati Ustav i jačati institucije.

Obećano je i da će svi koji truju vazduh, vodu i zemlje odgovarati pred zakonom, a najavljen je i početak doba zaštite radnika, kao i slobodnih medija.

Poručili su i da Srbija dobija puteve i kanalizaciju po mjeri građana, temelje koji su čvrsti i bezbjedni, ulaganje u znanje, obrazovanje jednako za sve, zdravlje koje ne zavisi od mjesta prebivališta i materijalnog položaja.

Studentkinja Fakulteta dramskih umjetnosti Natalija Stefanović podsjetila je da je prvi skup na Slaviji održan 22. decembra 2024. kada je studentska borba trajala samo mjesec dana, dok je drugi put održan 15. marta 2025. godine, treći 28. juna 2025, a četvrti 23. maja ove godine.

Kako je rekla, danas se na Slaviji okupljaju ljudi "pod pritiskom očvrsnuli, u borbi sazrili".

(Fonet)