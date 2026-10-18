Dodik: "Svi koji budu glasali za Studentsku listu glasaće protiv Srbije"

Milorad Dodik pozvao je Srbe iz Republike Srpske da na izborima u Srbiji glasaju za Aleksandra Vučića, a protiv Studentske liste.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je srpski narod u Republici Srpskoj podnio ogromnu žrtvu i pretrpio stravična stradanja, da bi sada mirno gledali kako im predstavnici Studentske liste u Srbiji govore da su zločinci.

"Nećemo oprostiti te ružne kvalifikacije. Pozivam sve Srbe u Republici Srpskoj i one koji su porijeklom iz Republike Srpske da glasaju za Aleksandra Vučića i protiv Studentske liste", rekao je Dodik za TV Prva.

Dodik je naveo da bi bilo jako loše da oni sutra nečim rukovode.

"Oni misle da treba da se iskažu u svojoj galami, a da svi drugi treba da to poštuju i da to realizuju. Oni nemaju pojma o realizaciji ničega", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da svi oni koju budu glasali za takvu politiku glasaće protiv Srbije.

"Nisu dostojni da predstavljaju srpski narod. I nas nikad neće predstavljati. Mi ćemo nastaviti da se borimo, zajedno sa Aleksandrom Vučićem, jer verujemo da je on jedini pravi izbor za srpski narod u ovom trenutku", poručio je Dodik.

Dodik je ponovio da Srbima u Republici Srpskoj Srbija treba da dozvoli dvojno državljanstvo, te aktivno i pasivno biračko pravo.

"Mi smo jedan narod, jedan identitet, vjera, jedno pismo, jedna navika. Nas na okupu drži srpska nacionalna istorija i nacionalna budućnost. Mi smo zainteresovani za budućnost koja nas veže. Mi propagiramo ideju jedan narod, jedna država. Ako je to mogla Njemačka da uradi, možemo i mi", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da očekuje da će oko 20.000 ljudi iz Republike Srpske glasati na predstojećim izborima u Srbiji.

Dodik je naveo da nijedan događaj koji se desi i reakcija na to, uključujući i sve što se dešava nakon pada nastrešnice u Novom Sadu, nije vlasništvo pameti domaćih ljudi.

Prema njegovim riječima, to je djelo onih struktura koje su zainteresovane za to da se destabilizuje Srbija i da se destabilizuje srpski narod, jer su oni na tome napravili karijere u Evropi posljednjih 30 godina.

U situaciji u kojoj se Srbija stabilizuje, dodao je Dodik, oni gube osnovu za neko svoje djelovanje.

"S druge strane, mnoge zemlje i narodi okruženja, među kojima su Albanci, Crnogorci, Bošnjaci, Hrvati, žele slabu Srbiju. Jer samo slaba Srbija njima odgovara. To je proklamacija njihovih političkih stavova, iako ne javna. S obzirom na to da se Aleksandar Vučić drznuo da napravi jaču Srbiju, on njima ne odgovara", smatra Dodik.

Dodik je rekao da je ono što je Aleksandar Vučić odabrao da radi, a to je da trpi, da istraje, da se ne povuče, dugoročno isplativije nego ovo što gledamo danas.

"Politički poraziti tu blokadersku strukturu je jedan od istorijskih događaja u istoriji Srbije koji će obilježiti budući vijek", zaključio je Dodik.