Dodik predložio da Rehabilitacioni centar "Toplice" nosi ime doktora Gorana Talića

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će predložiti da Rehabilitacioni centar "Toplice" u Banjaluci nosi ime doktora Gorana Talića.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Upravo smo njegovom upornošću napravili Rehabilitacioni centar `Toplice`. To je bio dar Banjaluci", rekao je Dodik.

On je istakao da je Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović", zahvaljujući doktoru Taliću, od malog, nevidljivog i problematičnog centra postao jedan od regionalnih i najprepoznatljivijih.

"Danas imate oko 4.000 ljudi koji čekaju da dođu u ovaj centar na rehabilitaciju", rekao je Dodik.

Ističući da je doktor Talić bio njegov lični prijatelj, Dodik je naveo da su mnogo vremena provodili zajedno i da je bio zaljubljen u njegov uspjeh i ono što je uradio.

Dodik je naveo da su prije mjesec, dva bili u Slatini, gdje su planirali novo proširenje, gdje bi, osim rehabilitacionog, bio izgrađen i kongresni centar, što bi podrazumijevalo izgradnju mnogih sadržaja.

"Do sinoć je sa partnerima razgovarao o tim projektima. Dogovorili smo se da se vidimo ovih dana, najkasnije u ponedjeljak i da se dalje ide u tom pravcu", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je doktor Talić na poseban način rukovodio i upravljao tim centrom i ostavio iza sebe zadovoljne ljude i riješene poslove.

"To je jedna od rijetkih medicinskih ustanova na prostoru bivše Jugoslavije koja je redovno finansijski poslovala sa dobitkom, uz sva velika investiranja. Doktor Talić je stvorio impozantnu ekipu koja je radila predano, kao i on, dan i noć", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da je iza doktora Talića, koji je preminuo od srčanog udara, ostalo veliko ime.

Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci profesor doktor Goran Talić preminuo je sinoć u 67. godini.

(Srna)