Komemoracija Goranu Taliću u petak u Banskom dvoru, sahrana na groblju Sveti Pantelija

Komemoracija direktoru Instituta "Dr Miroslav Zotović" Goranu Taliću biće održana u petak u Banskom dvoru, a sahrana na groblju Sveti Pantelija.
Komemoracija povodom smrti prof. dr Gorana Talića, direktora Instituta "Dr Miroslav Zotović", biće održana u petak, 16. oktobra, u 10 časova u Kulturnom centru Banski dvor.
Sahrana će biti obavljena istog dana u 13 časova na groblju Sveti Pantelija.
Knjige žalosti otvorene su na lokacijama Instituta u Trapistima, odnosno Delibašinom Selu, u Slatini (Odjeljenje V), Termama Banjaluka i Ambulanti "Park".
Na dan komemoracije, knjiga žalosti biće otvorena i u Banskom dvoru.