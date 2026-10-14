Komemoracija Goranu Taliću u petak u Banskom dvoru, sahrana na groblju Sveti Pantelija

Komemoracija direktoru Instituta "Dr Miroslav Zotović" Goranu Taliću biće održana u petak u Banskom dvoru, a sahrana na groblju Sveti Pantelija.

Izvor: Facebook/JZU Institut "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka

Komemoracija povodom smrti prof. dr Gorana Talića, direktora Instituta "Dr Miroslav Zotović", biće održana u petak, 16. oktobra, u 10 časova u Kulturnom centru Banski dvor.

Sahrana će biti obavljena istog dana u 13 časova na groblju Sveti Pantelija.

Knjige žalosti otvorene su na lokacijama Instituta u Trapistima, odnosno Delibašinom Selu, u Slatini (Odjeljenje V), Termama Banjaluka i Ambulanti "Park".

Na dan komemoracije, knjiga žalosti biće otvorena i u Banskom dvoru.