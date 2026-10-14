Zvaničnici se opraštaju od Gorana Talića: "Nenadoknadiv gubitak za cijelu Republiku Srpsku"

Zvaničnici iz Repulike Srpske su se oprostili od doktora Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta "Dr Miroslav Zotović", koji je preminuo u 67. godini.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Savo Minić oprostili su se od profesora doktora Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci, koji je preminuo u 67. godini.

U oproštajnim porukama istakli su njegov doprinos razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske, stručnost, humanost i posvećenost liječenju ljudi.

Karan je uputio saučešće porodici Talić, navodeći da je smrt uglednog ljekara nenadoknadiv gubitak ne samo za njegove najbliže već i za cijelu Republiku Srpsku.

"Vizionarski rad doktora Talića, posvećenost i svakodnevni trud na unapređenju zdravstvenog sistema ostavili su neizbrisiv trag. Učinio je mnogo za narod i zdravstvo Srpske, gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni", poručio je Karan.

Dodao je da će Talić ostati upamćen kao izuzetan i plemenit čovjek, vrsni ljekar, humanista i priznati stručnjak koji je život posvetio liječenju i pomaganju drugima.

Dodik: Bio je vizionar

Željka Cvijanović istakla je da će Talić ostati upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i dugogodišnji direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović", koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Navela je da je njegov iznenadni odlazak ogroman gubitak za porodicu, kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali, kao i za cijelu Republiku Srpsku, te je porodici uputila saučešće.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Talić bio vizionar i jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala.

"S tugom sam primio vijest o smrti profesora dr Gorana Talića, mog dragog prijatelja. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio", naveo je Dodik.

Podsjetio je da je Talić 2003. godine preuzeo Zavod "Dr Miroslav Zotović", koji je, prema njegovim riječima, razvio u centar izvrsnosti u koji su dolazili ljudi iz cijelog regiona.

"Iza njega ostaju djela. Ostaju hiljade ljudi kojima je vratio zdravlje, koji su prohodali, koji su ponovo stali na svoje noge", istakao je Dodik.

Dodao je da iza Talića ostaju i priznanja, odlikovanje Svetog Save i ključ grada Banjaluke, ali da je njegov najveći doprinos vjera da se radom i znanjem u Republici Srpskoj mogu ostvariti velike stvari.

"Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da, otišao je prerano. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru - on ga je činio. Neka mu je vječna slava i hvala", poručio je Dodik, uz saučešće porodici.

Minić: Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Talić učinio mnogo za ljude i zdravstveni sistem, te da će ga pamtiti kao dobrog čovjeka i vrsnog ljekara koji je svakodnevno radio na napretku.

"Učinio je mnogo za ljude i zdravstvo Srpske i na tome mu ostajemo beskrajno zahvalni. Porodici upućujem iskreno saučešće. Vječna mu slava i hvala", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

Profesor doktor Goran Talić bio je dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci.