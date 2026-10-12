Ko će činiti vlast u BiH? Čović najavio razgovore, Dodik poručio da su neki neprihvatljivi

Dragan Čović najavio je razgovore o formiranju vlasti u BiH i FBiH u narednim mjesecima, dok je Milorad Dodik govorio o prihvatljivim partnerima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da bi razgovori o formiranju vlasti na nivou BiH i Federacije BiH mogli početi u narednim mjesecima, ističući da je potrebno postići dogovor o zajedničkim političkim ciljevima, Izbornom zakonu i drugim pitanjima. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da bošnjački narod ima pravo da bira svoje predstavnike, ali da pojedini političari za SNSD nisu prihvatljivi kao partneri.

Čović je rekao da je razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, te da ti razgovori nisu bili tajni.

"Ja sam razgovarao, kao što znate, u petak, ali osobno sa predsjednikom SDP-a gospodinom Nikšićem, jednako tako u subotu sa gospodinom Izetbegovićem, gdje smo se onako sreli, malo porazgovarali, dali jednu izjavu na RTVHB-u, bila je javna kao takva, znači nema ništa tajnovito iza toga", rekao je Čović.

Prema njegovim riječima, politički akteri treba da utvrde većinu koja može podržati formiranje vlasti.

"Oni trebaju sjesti, ovaj, na neki način prepoznati većinu koju mogu na neki način dogovarati. Koliko vidim, već se na razini nekih kantona se dogovara, pa ne ide to baš tako. Moraće oni sjesti i naći neko rješenje", naveo je Čović.

Dodao je da će u narednih 15 do 20 dana biti potrebno razgovarati o tome postoji li politički kapacitet za izbor kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, kojeg formalno predlaže Predsjedništvo BiH.

"U osnovi, tu će dosta odlučivati Dom naroda. Ja sam uvijek govorio: onaj ko ima većinu u Domu naroda ispred jednog, drugog i trećeg kluba... Sada je predsjednik Dodik kazao četiri, možda i pet, kod Hrvata to će biti vjerovatno četiri... Ne znam kod Bošnjaka evo kako će se razviti situacija, pošto su podijeljeni malo drugačije glasovi", rekao je Čović.

Istakao je da u ovom trenutku nema posebne preferencije kada je riječ o budućim partnerima, ali da je važno da postoji saglasnost o zajedničkim političkim ciljevima.

"Ako smo spremni zajedno taj projekat gurati, onda možemo vrlo brzo, ja bih kazao u naredna tri-četiri mjeseca, krenuti sa pričom o Vijeću ministara, pa i Vladi Federacije", rekao je Čović.

Kao pitanja o kojima je potrebno postići dogovor naveo je Izborni zakon, Centralnu izbornu komisiju BiH i druga pitanja za koja smatra da se njima krši Ustav BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Dodik je poručio da je autentično pravo bošnjačkog naroda da bira svoje predstavnike na nivou BiH, ali je istakao da SNSD neke od njih ne bi prihvatio kao političke partnere.

"Ako sam ja na pitanju, ja ću isto reći da je autentično pravo bošnjačkog naroda da bira ko je njihov predstavnik. Koga će oni izabrati — ne znamo, ali moraju da razumiju, kao što su oni imali pravo, da su neki ljudi za nas neprihvatljivi", rekao je Dodik.

Dodao je da bi SNSD, ukoliko takvi predstavnici budu predloženi, saopštio da su za njih neprihvatljivi.

"A ako njih slučajno predlože, mi ćemo reći da su neprihvatljivi i to neće moći...", poručio je Dodik.