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Dodik pozvao opozciju na sastanak: Otkrio kada možemo očekivati novu Vladu RS i budžet

Dodik pozvao opozciju na sastanak: Otkrio kada možemo očekivati novu Vladu RS i budžet

Autor Haris Krhalić
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Milorad Dodik pozvao je opoziciju u Republici Srpskoj na sastanak i najavio da očekuje konstituisanje NSRS i Vlade RS do kraja novembra.

milorad dodik Izvor: Slaven Petković - Mondo

Milorad Dodik izjavio je da očekuje da do kraja novembra budu konstituisani Parlament i Vlada Republike Srpske, dok bi budžet trebalo da bude donesen najkasnije do polovine decembra.

"Pa mi računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisan Parlament, konstituisanu Vladu i donijeti budžet Republike Srpske negdje najkasnije do polovine decembra. To bismo već uradili da nije sad ovog čekanja konstituisanja", rekao je Dodik.

Govoreći o političkom predstavljanju srpskog naroda, naveo je da očekuje da će imati 10 ili više poslanika u Predstavničkom domu, kao i četiri delegata u Domu naroda, uz mogućnost da dobiju i petog.

Dodik je pozvao opoziciju u Republici Srpskoj na sastanak i dogovor.

"Predlažemo opoziciji u Republici Srpskoj da se dogovorimo ako hoće. Ja ih javno pozivam na sastanak, neka oni odrede ako hoće. Mislim da naša odgovornost prevazilazi bilo kakvu sujetu", poručio je Dodik.

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Tagovi

Milorad Dodik NSRS

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