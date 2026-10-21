Državljani Srbije mogu glasati na 28 biračkih mjesta u BiH

Državljani Srbije moći će u nedjelju, 25. oktobra, glasati na 28 biračkih mjesta u BiH. Birališta će biti otvorena od 7 do 20 časova.

Izvor: Srna

Državljani Srbije će pravo glasa na parlamentarnim izborima u nedjelju, 25. oktobra, moći da ostvare na 28 biračkih mjesta u BiH, rečeno je iz Ambasade Srbije u BiH.

Pravo glasa moći će da ostvare birači koji su upisani u izvod iz biračkog spiska za to biračko mjesto.

Iz Ambasade Srbije su napomenuli da birači prilikom dolaska na glasanje treba da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš Srbije.

Državljani Srbije moći će da glasaju u Ambasadi Srbije u Sarajevu, generalnim konzulatima u Banjaluci i Mostaru, konzularnim kancelarijama u Trebinju i Drvaru, Poslovnoj zgradi i TK centru "M:tela" u Banjaluci.

Biračka mjesta biće otvorena i u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Bijeljini, Srednjoškolskom centru Bratunac, "Srpskoj kući" u Brčkom, Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" - Podružnici mjesne zajednice Branjevo u Zvorniku.

Državljani Srbije moći će da glasaju i u Srednjoškolskom centru "Ivo Andrić" u Višegradu, Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici, Kulturnom centru Gradiška i Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju.

Glasanje će biti organizovano i u osnovim školama "Sveti Sava" u Zvorniku, Loparama i Foči, "Vuk Karadžić" u Novom Goraždu, "Srbija" na Palama, "Desanka Maksimović" u Prijedoru i "Sokolac" na Sokocu.

Pravo glasa moći će da ostvare i u Srpskom kulturnom centru u Modriči, Srednjoškolskom centru "27. januar" u Rogatici, srednjoškolskim centrima u Mrkonjić Grad i Rudom, te Centru za kulturu "Filip Višnjić" u Ugljeviku.

U skladu sa odlukom Republičke izborne komisije birališta će biti otvorena od 7.00 do 20.00 časova.