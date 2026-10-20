Savjet ministara danas o glasanju državljana Srbije u BiH na izborima

Savjet ministara razmatraće danas zahtjev Staše Košarca za otvaranje biračkih mjesta u BiH za parlamentarne izbore u Srbiji.

Izvor: MONDO

Košarac očekuje da će Savjet ministara podržati ovaj zahtjev, čime bi se stvorili uslovi za glasanje državljana Srbije na teritoriji BiH, rečeno je u kabinetu zamjenika predsjedavajuće.

Zahtjev za davanje saglasnosti za glasanje državljana Srbije jedina je tačka dnevnog reda sjednice, koja je zakazana za 9.00 časova.

Košarac je prošle sedmice zatražio vanrednu sjednicu Savjeta ministara.

U obrazloženju zahtjeva je navedeno da je Ambasada Srbije u BiH notom od 28. septembra obavijestila Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara da će u Srbiji 25. oktobra biti održani parlamentarni izbori, sa zahtjevom za davanje saglasnosti da se na teritoriji BiH omogući glasanje i otvore biračka mjesta.

Time se potvrđuje reciprocitet u glasanju na teritoriji Srbije državljana BiH.

Košarac je rekao da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da 25. oktobra glasaju u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti, ako to ne bude riješeno.

(Srna)