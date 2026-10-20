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„Konaković nije BiH“: Dodik smatra da nema nijednog razloga da se državljanima Srbije ne dozvoli glasanje

„Konaković nije BiH“: Dodik smatra da nema nijednog razloga da se državljanima Srbije ne dozvoli glasanje

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da nema nijednog razloga da Savjet ministara ne da saglasnost na zahtjev da se državljanima Srbije dozvoli glasanje u BiH.

Dodik smatra da nema nijednog razloga da se državljanima Srbije ne dozvoli glasanje Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Dodik je istakao da ministar spoljnih poslova u Savjetu ministra Elmedin Konaković nije BiH i da njegove prijetnje da će blokirati glasanje državljana Srbije samo je još jedan dokaz koliko je ta priča privatizovana.

"Oni još nisu naučili da je to najviše protiv ideje BiH. Ako je neko napisao u Ustavu da je BiH zajednički stav svih, onda ne može biti stav Elemdina", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da Konaković ne uvažava Srbe kao konstitutivan narod, te poručio da Srbi imaju pravo i žele da glasaju.

"Ako Savjet ministara to ne uradi, onda ulazimo u sasvim tešku spiralu međusobnih nerazumijevanja koja ništa dobro ne donosi ovdje u BiH. On /Konaković/ neka odluči šta će", zaključio je Dodik.

(Mondo)

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Tagovi

Milorad Dodik glasanje Srbija izbori

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