Nakon zabrane još jednog skupa: Banjalučki studenti najavili pravnu borbu, policija navodi bezbjednosne rizike

Policija u Banjaluci zabranila je drugi skup podrške studentskoj listi iz Srbije, uz procjenu da bi okupljanje moglo ugroziti bezbjednost. "Studenti za studente Banjaluka" tvrde da je zabrana politička i najavljuju tužbu.

Izvor: YouTube/Screenshot

Skup je trebalo da bude održan danas, 19. oktobra, na Trgu Krajine, a podrška je bila namijenjena studentskoj listi koja učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Prema rješenju Policijske uprave Banjaluka, skup je prijavljen 14. oktobra, a organizatori su očekivali između 75 i 125 učesnika. Okupljanje je trebalo da traje od 17 do 19 časova, uz razgovor sa građanima, podjelu promotivnog materijala, tribinu i obraćanje govornika.

Policija navodi izraženo protivljenje i rizik od sukoba

U obrazloženju se navodi da su operativne provjere, razgovori sa građanima i analiza komentara na društvenim mrežama ukazali na izraženo protivljenje skupu. Negativne reakcije dijela građana, pojedinih studentskih organizacija i navijačkih grupa, prema rješenju, povezane su sa stavovima koje su pojedini studenti iz Srbije iznosili o Srebrenici i oficirima Vojske Republike Srpske.

Policija je procijenila i da postoji mogućnost organizovanog dolaska grupa koje bi pokušale da ometaju okupljanje, što bi moglo dovesti do fizičkih sukoba i narušavanja javnog reda i mira.

Protiv rješenja može se uložiti žalba Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u roku od 15 dana, ali ona ne odlaže izvršenje odluke.

"Studenti za studente Banjaluka": Zabrana ima političku pozadinu

Neformalna grupa studenata banjalučkog univerziteta "Studenti za studente Banjaluka" oglasila se na Instagramu povodom zabrane.

"Izdavanjem drugog uzastupnog rešenja o zabrani javnog okupljanja, MUP Republike Srpske je utvrdio svoju nesposobnost da, po obavezi, zaštiti naše ustavno pravo na okupljanje. Skoro identična sadržina prve i druge zabrane, a naročito kasni tajming druge zabrane (dan pred najavljeno održavanje skupa) jasno ukazuje da nikad nisu ni nameravali naše skupove podrške kolegama u Srbiji, nego da je cilj oduvek bio da se više bavimo samim prijavama, a manje organizacijom i realizacijom skupova", navode banjalučki studenti.

Prema njihovim riječima, zabrane imaju političku pozadinu i služe tome da se ne čuje glas banjalučkih studenata.

"U svojoj namjeri da nas utišate, razotkrili ste se i ostvarili kontraefekat", naglasili su.

Zabranom se, dodaju, ne utvrđuje prisustvo "fantomskih" navijačkih grupa i studentskog pseudopredstavništva, kao ni raspoloženje građana Republike Srpske.

"Samo ste pokazali da naša akademska zajednica većinski podržava kolege u Srbiji, a to vas plaši", poručili su.

"Kako niste dostojni da nam dopustite da praktikujemo naša osnovna ljudska prava, odgovaraćete sudskim putem zbog neizvršavanja svojih obaveza pred građanima Republike Srpske. Jedva čekamo da vidimo kako ćete sarađivati sa budućom studentskom vladom i kako ćete svoje postupke objašnjavati novim funkcionerima Srbije. Mi ostajemo istrajni da se naš glas čuje. Studenti pobeđuju", naveli su studenti iz Banjaluke.

Stevandić: Studenti su prevareni, iza svega stoje profesori i blokaderi

Odnos studenata iz Srbije prema Republici Srpskoj prokomentarisao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Podsjetio je da na banjalučkom Univerzitetu, između Pravnog i Mašinskog fakulteta, postoji spomenik sa imenima 89 studenata, asistenata, nastavnika, profesora i radnika Univerziteta koji su poginuli na frontu za Republiku Srpsku.

"Da li su te njihove kolege genocidne? Da li im je bliži Tonino Picula i Crne mambe nego te njihove kolege, koji su pravo srpsko nasljeđe? Oni su isto što i 1.300 kaplara. To je dio naše duše, našeg etnosa. Mi smo tu identičan narod. Da li taj dio sebe treba da nazivaš genocidnim, da ga vrijeđaš? I jako se plaše te teme zato što na tu temu nemaju odgovor", izjavio je Stevandić za TV Pink.

Po njegovim riječima, dio banjalučkih studenata na skup je doveden "na prevaru" od strane profesora.

"Znači, čak to nije stav studenata iz Banjaluke. To je stav nekog profesora iz Beograda koji je ovdje počeo. Taj dio studenata iz Banjaluke je ovdje doveden na prevaru od profesora sa katedre koje su ovdje blokaderske. Mi u Banjaluci nemamo nikog ko je blokader, ni u Palama, jer mi tražimo da se poštuje da je 89 studenata, profesora, nastavnika poginulo", rekao je Stevandić.

Drugi zabranjen skup

Ovo je drugi zabranjen skup u Banjaluci u kratkom roku. Policijska uprava ranije je zabranila javno okupljanje "Mladi kao učesnici u društvenim tokovima", najavljeno za 11. oktobar, uz obrazloženje o bezbjednosnim rizicima i mogućnosti narušavanja javnog reda i mira. Na njemu je trebalo da govore studenti iz Srbije i predstavnici Studentske liste.

Kuća ljudskih prava Banjaluka tada je oštro osudila tu odluku, a problematičnim je ocijenila opravdavanje zabrane mogućim negativnim reakcijama lokalnog stanovništva ili drugih grupa.

"Javne vlasti imaju jasnu pozitivnu obavezu da zaštite mirne učesnike od protivnika okupljanja", poručili su iz te organizacije.