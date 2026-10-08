Studenti iz Srpske traže odgovore od kolega iz Srbije: "Osjećamo se izdano"

Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Lapčević izjavio je danas da studenti iz Srpske od kolega iz Srbije očekuju da se odrede prema porukama koje su iznesene na transparentima na studentskim skupovima u Srbiji.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Lapčević je rekao da će u Istočnom Novom Sarajevu 15. oktobra biti održan zbor studenata na kojem će oni moći da iznesu svoje stavove, postave pitanja i učestvuju u utvrđivanju daljih aktivnosti povodom transparenata koji su se pojavili u Srbiji.

On je naveo da je hitna sjednica Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu zakazana nakon što su na studentskim domovima širom Srpske postavljeni transparenti kao odgovor na transparente koji su se pojavili na pojedinim studentskim skupovima u Srbiji.

Prema njegovim riječima, na sjednici su usvojeni zaključci i utvrđeni pravci djelovanja, a prvi zaključak je upravo sazivanje zbora studenata.

"Smatramo da pitanja koja su izazvala ogorčenost među studentima zaslužuju jasne odgovore i odgovoran javni razgovor", rekao je Lapčević novinarima.

On je dodao da su studenti iz Republike Srpske u početku podržavali kolege u Srbiji, vjerujući u studentsku solidarnost i međusobno poštovanje.

"Upravo zbog tog povjerenja, sporne poruke doživjeli smo kao iznevjerenu podršku, a od onih kojih su ih iznijeli, podržali ili nisu demantovali osjećamo se izdano i istovremeno očekujemo da se naše kolege studenti u Srbiji jasno odrede prema tim porukama", naglasio je Lapčević.

On je naveo da su na sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu usvojeni i određeni stavovi, a među njima je da studenti odbacuju označavanje Republike Srpske "genocidnom tvorevinom".

Osim toga, kako kaže, studenti iz Srpske odbacuju stavove da su srpski generali zločinci.

"Treći stav je da čuvamo pravoslavnu vjeru, tradiciju i duhovno nasljeđe uz poštovanje slobode vjeroispovjesti i dostojanstva svakog čovjeka i očekujemo da se jednako poštovanje pokaže i prema našim uvjerenjima", rekao je Lapčević.

Dodao je da je četvrti stav da je za studente iz Srpske Kosovo Srbija.

Studenti se, kako je rekao, zalažu i za jedinstvo srpskog naroda gdje god on živio.

Lapčević je u ime studenata naglasio da je njihova obaveza da jačaju obrazovne, kulturne i institucionalne veze i saradnju među mladima.

On je naveo da je stav studenata iz Republike Srpske da je Drina kičma, a ne granica, te da predstavlja simbol povezanosti naroda sa njene obje strane.

"Ovi zaključci predstavljaju naše javno opredjeljenje i osnovu za aktivnosti koje slijede. Od kolega očekujemo jasno izjašnjavanje i spremnost za razgovor o pitanjima koja su narušila naše povjerenje", poručio je Lapčević.

Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu istakli su ranije transparente na zgradama studentskih domova na Palama i Istočnom Novom Sarajevu sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Izvor: Srna

(Srna)