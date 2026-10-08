Hitna sjednica studenata Srpske zbog transparenata i poruka sa studentskih okupljanja u Srbiji

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament UIS danas održavaju hitnu sjednicu zbog poruka sa studentskih okupljanja u Srbiji.

Izvor: Srna

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu održaće danas u Istočnom Sarajevu hitnu zajedničku sjednicu povodom transparenata na studentskim domovima širom Srpske, izjava i parola u okviru studentskih okupljanja u Srbiji.

Na sjednici će biti razmotrene poruke koje se odnose na Republiku Srpsku, njen identitet i odnos prema srpskom narodu, kao i njihov uticaj na međusobno povjerenje i saradnju studentskih organizacija u Srpskoj i Srbiji, saopšteno je iz Studentskog parlamenta.

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu smatraju da pitanja koja su izazvala ovakve reakcije zahtijevaju ozbiljan razgovor i jasan institucionalni odgovor.

"Naša je obaveza da čujemo studente koje predstavljamo, razmotrimo njihove stavove i zabrinutosti i zajednički utvrdimo pravce daljeg djelovanja", istaknuto je u saopštenju.

Uz ocjenu da studentska saradnja treba da počiva na uzajamnom poštovanju, solidarnosti i odgovornosti, poručeno je da očuvanje tih vrijednosti podrazumijeva spremnost da se o otvorenim pitanjima govori jasno i argumentovano, uz poštovanje dostojanstva svih učesnika u javnom životu.

Zajednička sjednica Unije i Studentskog parlamenta biće održana u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u 12.00 časova, a za 14.00 časova najavljena je konferencija za novinare.

Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu istakli su ranije transparente na zgradama studentskih domova na Palama i Istočnom Novom Sarajevu sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Ovo je bio odgovor studenata iz Republike Srpske pojedincima i političkim strankama u Srbiji koji Srpsku nazivaju "genocidnom", a srpske generale "zločincima".