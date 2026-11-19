Tužilaštvo BiH predložilo je pritvor za službenicu Sipe Jelenu Mičić (38) zbog sumnje da je odavala povjerljive informacije iz istraga.

Izvor: SIPA

Mjera pritvora predložena je zbog opasnosti da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla da uništi, sakrije, izmijeni ili krivotvori dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te ometa krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Mičićeva se tereti da je kao službeno lice u institucijama BiH prekoračila granice službenih ovlaštenja da bi drugom pribavila korist ili nanijela štetu, čime je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a Mičićeva je podatke iz ”Skaj” predmeta odavala svom bratu Stefanu Šiljegoviću, inače džudo reprezentativcu BiH, koji je juče uhapšen u akciji PU Istočno Sarajevo zbog pokušaja iznude. Zajedno s njim uhapšen je i njegov brat Luka Šiljegović.

Pripadnici Sipe uhapsili su Mičićevu 17. novembra u akciji "Krug" u okviru višemjesečne istrage koja je sprovođena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a njen početak odnosi se na informacije proistekle iz aplikacije "Skaj", saopšteno je iz Sipe.

"Povjerljive informacije i saznanja su neovlašteno, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dospjele do osoba koje su bile predmet istrage Sipe", navedeno je u saopštenju.

O mjeri pritvora treba da se izjasni Sud BiH.

(Srna/ATV)